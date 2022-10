Europa • 16:00 Poolse rechter: 'Als ik de handdoek in de ring gooi, laten ze me nog niet met rust' Han Dirk Hekking Waldemar Zurek strijdt al jarenlang tegen de Poolse staat vanwege de aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in zijn land. Hij betaalt een hoge prijs voor zijn activisme. 'Vroeger had ik tijd voor hobby's en voor mijn familie. Dat is voorbij. Ik moet continu de strijd aangaan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen