Reportage • 12:08 De zwakste schakel in de Navo-grens ziet toestroom van Litouwse verdedigers Koen Verhelst De landsgrens tussen Polen en Litouwen is strategisch kwetsbaar. Een legioen vrijwilligers is neergestreken in dit gebied om te leren veilig om te gaan met vuurwapens.

