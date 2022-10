Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de Europese geldkraan raakt leeg in Polen, en stress in de Europese autosector.

1. Geen Europese subsidies: wiens schuld is dat?

Polen heeft vanwege zijn conflict met de EU over de rechtsstaat nog altijd geen zicht op miljarden euro's aan subsidies uit het coronaherstelprogramma Next Generation EU. Alhoewel de Poolse minister van financiën Magdalena Rzeczkowska eerder deze maand stelde dat er vóór eind van dit jaar wel een deal komt, pakken zich donkere wolken boven Warschau samen.

Want vorige week meldden media dat de Poolse regering voorlopig naast een pluk regiosteun grijpt. Warschau kan nog wel geld claimen uit de Europese begroting voor 2014-2020, maar nog niet uit de nieuwe begroting. Reden: de zorgen over de Poolse rechtsstaat. Volgens nieuwe regels kan Brussel alleen subsidies vrijgeven als een ontvanger niet in strijd handelt met het Europese handvest van grondrechten. En Polen doet dat, door zijn ingrepen in de rechterlijke macht.

Uiteraard zou Polen het Europese geld heel goed kunnen gebruiken. Het land kampt net als veel andere EU-lidstaten met financiële problemen vanwege de oorlog in Oekraïne, en de gevolgen daarvan. Maar Brussel geeft dus (nog) niet thuis, omdat de concessies van Warschau om de zorgen over de ondermijning van het rechterlijk apparaat weg te nemen niet volstaan.

De Poolse regering heeft uiteraard hard uitgehaald naar Brussel vanwege het uitblijven van geld. Maar wat denken Poolse burgers eigenlijk over de kwestie? Een opiniepeiling van de conservatieve krant Rzeczpospolita kwam vrijdag met een zorgwekkende score voor de regering: 60% van de ondervraagden denkt dat de regering zelf schuld draagt.

De oppositie, Warschau of de Duitsers?

Minister van justitie Zbigniew Ziobro, een hardliner in de regering, haalde na het nieuws hard uit naar de oppositiepartij PO. Die is verantwoordelijk voor het opdrogen van de geldstroom, samen met Duitsland, stelde Ziobro. De peiling van Rzeczpospolita geeft aan dat 8,6% van de ondervraagden het met Ziobro eens is voor wat betreft de rol van de oppositie, terwijl 6,1% denkt dat de Duitsers achter de Brusselse pressie op Polen zitten.

Hoe gaat de regering het probleem met Brussel oplossen? Concessies hebben geen zin meer, zei Jaroslaw Kaczynski, leider van de regeringspartij PiS onlangs al. Zondag bleek dat hij een vlucht naar voren kiest: het is tijd om de chaos bij de Poolse rechtbanken aan te pakken en een set nieuwe, organisatorische hervormingen door te voeren, vond hij.

De al genoemde minister Ziobro heeft het plan daarvoor al maanden klaar, maar de regering zette het sein nog niet op groen. Ziobro's voorstellen betekenen dat de gerechtelijke organisatie op de schop gaat en dat tal van rechters hun huidige functie verliezen.

2. Het rommelt in de Europese automobielindustrie...

Het belang van de auto-industrie voor de Europese Unie is moeilijk te overschatten. De omzet van de autosector komt neer op 7% van de Europese economie, terwijl volgens belangenbehartiger Acea 14,7 mln mensen direct en indirect in de bedrijfstak werken.

Dat maakt duidelijk dat tegenwind voor Europese automakers tegenwind voor Europa is. Volgens de milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) staat er een stevige bries: Europa mikt op een snelle transitie van de automarkt richting elektrische auto's, maar Europese fabrikanten kunnen volgens T&E onvoldoende meekomen.

Carlos Tavares, de baas van het Frans-Italiaanse autoconcern Stellantis (onder meer Fiat, Peugeot, Citroën en Opel) gaf vorige week hierover een alarmerend interview aan de Belgische zakenkrant De Tijd. De doelen van de EU zijn te ambitieus, terwijl Chinese fabrikanten oprukken op de Europese markt (lees dit verhaal van FD-correspondent Gerben van der Marel). Laat Brussel strengere mededingingseisen aan de Chinese producenten stellen, aldus Tavares.

Verder pleitte hij in De Tijd voor een subsidieprogramma waarmee Europeanen hun vervuilende middenklasser kunnen inruilen voor een hybride wagen. E-auto's blijven voorlopig voor veel mensen te duur, aldus de Stellantis-bestuursvoorzitter, en daarom blijven ze in hun oude bak rijden. Tavares' sombere conclusie: de markt in de EU krimpt, en er zijn tien tot vijftien autofabrieken in Europa teveel (lees dit stukje over wat er in Engeland gebeurt).

... terwijl lidstaten steggelen over batterijen

Tavares' woorden zullen zeker in landen waar de economie nog meer dan het Europees gemiddelde afhangt van auto's hard aankomen. Dan heb je het over landen als Tsjechië en zeker Slowakije, dat mondiaal de meeste auto's per hoofd van de bevolking maakt.

Voor de perspectieven van de nationale auto-industrie is het belangrijk dat de landen een grote productielocatie voor het maken van batterijen hebben, een 'gigafabriek'. Op dit moment dingen naast Tsjechië en Slowakije ook Hongarije en Polen naar de gunsten van de Duitse automoloch Volkswagen (VW), die ergens in Midden-Europa zo'n gigafabriek wil bouwen.

Tsjechië leek recent goed te scoren toen het bekendmaakte dat het in de regio Pilsen een terrein op het oog heeft voor de bouw van de 'gigafabriek', een miljardeninvestering die goed is voor duizenden banen.

Desondanks is het nieuws verkeerd gevallen bij de gemeente Pilsen, buurgemeenten en bedrijven uit de luchtvaartsector. Want Praag wil de batterijfabriek laten bouwen op het complex van het vliegveld Line, bij Pilsen. Daar opereren nu allerlei luchtvaartbedrijven en het Tsjechische leger.

Burgemeester Roman Zarzycký van Pilsen reageerde dan ook kritisch op de aankondiging van de regering. De Duitse autobouwer heeft nog geen knoop doorgehakt, zei hij. Hij wees er verder op dat er nog geen overleg is geweest met het waterbedrijf van Pilsen, terwijl de gigafabriek veel water nodig heeft.

Ook het standpunt van het leger is nog niet duidelijk. Volkswagen denkt dat er eind van dit jaar een besluit valt over waar de fabriek komt.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van milieu komen maandag bijeen in Luxemburg. Ze spreken onder meer over de pfas-problematiek.

• Op dinsdag praten vertegenwoordigers van de EU-lidstaten opnieuw over energie. Bij de top van vorige week kwam het nog niet tot een akkoord over een prijsplafond voor gas. Lees ook dit overzicht.

• Denktank Bruegel debatteert dinsdag over de Oekraïense energiesector, doelwit van Russische bombardementen, en woensdag over financiële steun voor Oekraïne. Op dezelfde dag vindt bij het Martens Centre een gesprek plaats over de instroom van Oekraïners op de Europese arbeidsmarkt.

• Het college van Eurocommissarissen vergadert woensdag. Ter tafel in het Berlaymont-gebouw liggen onder meer plannen om de vervuiling van lucht, bodem en water in de EU te reduceren.

• De Europese Rekenkamer komt donderdag met haar jaarlijkse weging van de boeken van de Europese agentschappen. De EU heeft 44 van dergelijke instanties.

• Bij denktank CEPS vindt vrijdag een discussie plaats over de vraag of China na het partijcongres zijn beleid richting Rusland gaat bijstellen.

