Analyse • 12:57 Met loyale partijtop grijpt Xi absolute macht om zijn China te kneden Anouk Eigenraam De Chinese president Xi Jinping is opnieuw 'verkozen' tot secretaris-generaal van de communistische partij (CCP). Daarmee is zijn derde termijn als president aankomend voorjaar verzegeld en is hij sinds Mao (1949-1976) de machtigste Chinese leider. In het nieuwe Staand Comité, nu het machtigste bestuursorgaan, zitten bovendien vrijwel alleen vertrouwelingen van Xi.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen