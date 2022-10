Buitenland • 19:01 Eerste vrouwelijke premier in Italië treedt aan op kwetsbaar moment Anouk Boone De meest rechtse democratisch gekozen regering in Italië tot nog toe is een feit met de beëdiging van Giorgia Meloni, de eerste vrouwelijke premier. Een historisch moment, te midden van een wankele Italiaanse economie. Hoe stabiel zal de rechts-conservatieve regering, met wispelturige coalitiegenoten als Berlusconi en Salvini, zijn?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen