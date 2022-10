Reportage • 11:53 Great Reshuffle maakt de uitkomst van de midterms lastiger te voorspellen Barbara Noordermeer De hoge inflatie is de grootse kopzorg voor Amerikanen, blijkt uit peilingen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Door de hoge prijzen is het wonen in de grote, dure steden aan de oost- en westkust minder aantrekkelijk geworden. En dus trekken Amerikanen, geholpen door de mogelijkheid tot thuiswerken, naar steden in het midden van het land.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen