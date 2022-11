Arbeidsmarkt • 13:47 Ontwerp voor bijna gratis kinderopvang knutselen is geen kinderspel Lien van der Leij Het kabinet wil dolgraag schoon schip maken na het toeslagenschandaal. Het ingewikkelde systeem van voorschotten en terugvorderingen gaat de prullenbak in. Maar ook bijna gratis kinderopvang kan voor kansenongelijkheid zorgen, zeggen critici. Als je al mensen vindt om het daadwerkelijke opvangwerk te doen.

