Reportage • 18:47 De relieken van Mussolini laten Italië niet los Anouk Boone Precies honderd jaar geleden kwam Benito Mussolini aan de macht in Italië, na de Mars op Rome. Het 'jubileum' ligt extra gevoelig, nu juist deze week de regering van Georgia Meloni is aangetreden. De erfenis van Mussolini is in het hedendaagse Italië nog zichtbaar, zeker in de fascistische architectuur.

