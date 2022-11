Pensioenen • 18:37 'Krankzinnig' of 'heel goed'? Tweede Kamer buigt zich over megapensioenhervorming Puck Sie Martine Wolzak Dankzij de steun van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kan de uitvoering van het pensioenakkoord rekenen op een Kamermeerderheid. Dat neemt niet weg dat de voorgenomen megaoperatie nog grote onzekerheden kent.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen