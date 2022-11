Illustratie: Nate Kitch voor Het Financieele Dagblad

In het kort Sharm-el-Sheikh is voor twee weken het thuis van ruim 30.000 mensen uit bijna 200 landen.

'Iedereen ziet dat dit een heel moeilijke klimaattop wordt, alle landen hebben ruzie met elkaar', zegt Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks.

Behalve geopolitiek is geld een zeer belangrijk thema: ontwikkelingslanden eisen van rijke landen schadevergoeding voor klimaatrampen.

Normaal gesproken kost een weekje vakantie in Sharm-el-Sheikh aan de Rode Zee nog geen €750. Nu is dat ongeveer de prijs voor één nacht in een middenklasse-hotel. Egyptische ondernemers proberen een slaatje te slaan uit de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN), die zondag start. Dan is de badplaats voor twee weken het thuis van ruim 30.000 mensen uit bijna tweehonderd landen, onder wie regeringsleiders als Joe Biden en Emmanuel Macron. In hun kielzog ministers, ambtenaren, milieupartijen, wetenschappers, het bedrijfsleven, de financiële sector en de pers.

Het is de 27ste keer dat de VN de Conference of the Parties houdt, zoals de jaarlijkse klimaattop officieel heet. De bekendste tot nu toe is die van Parijs in 2015. Daar spraken landen af de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C en te streven naar een maximale opwarming van 1,5 °C.

Nisreen Elsaim (27) uit Soedan. Voorzitter van een Soedanese jeugdorganisatie voor het klimaat. Adviseur bij de Verenigde Naties. Studeerde natuurkunde en hernieuwbare energie aan de Universiteit van Khartoem. 'Vroeger hadden we in december en januari Afrikaanse winters met temperaturen van 10 °C tot 12 °C. Nu hebben we hooguit enkele koude dagen per jaar. In de zomer is het in Soedan 50 °C. Mensen passen zich aan en kopen airconditioning, maar landbouw gaat verloren. Veel Soedanezen zijn voor hun inkomen afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Boeren verliezen hun land en verplaatsen zich naar grote steden, waar geen werk voor ze is. Zij worden dieven en bedelaars. Ik kan niet anders zeggen dan dat de Soedanese regering verschrikkelijk is. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de huidige opwarming. Mijn land stoot nauwelijks broeikasgassen uit en daarom is het niet eerlijk dat wij deze klimaatschade moeten betalen.'

Het Parijsakkoord is historisch. Sindsdien hebben alle grote vervuilende landen klimaatdoelen opgesteld. Het probleem is dat de doelen te weinig ambitieus zijn. De aarde warmt deze eeuw 2,4 °C tot 2,6 °C op, berekende de VN recentelijk. De klimaattop is het moment in het jaar om druk te zetten op regeringen om een tandje bij te zetten. Zonder de Parijsafspraken was de opwarming op 4°C uitgekomen.

Vorig jaar streek de VN-klimaatkaravaan neer in Glasgow. De plek rouleert tussen de vijf regionale groepen waarin de VN zijn opgedeeld. Zij mogen zelf een gastland kiezen en de Afrikaanse groep koos Egypte. Het verschil met Schotland had bijna niet groter kunnen zijn. Het is in Sharm-el-Sheikh gemiddeld 25 °C warmer en de haggis heeft plaatsgemaakt voor rijst met (vegetarische) kebab. Nog een verschil: in weerwil van de zonnige omstandigheden is de sfeer tussen landen tot ver onder het vriespunt gezakt. 'Iedereen ziet dat dit een heel moeilijke klimaattop wordt. Alle landen hebben ruzie met elkaar', zegt Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks.

Oorlog bepaalt de stemming

In een jaar tijd zijn geopolitieke verhoudingen op scherp komen te staan. Rusland startte een oorlog in Oekraïne, en landen hebben mogelijk geen zin in ambitieuze klimaatafspraken nu hun burgers kampen met gestegen energie- en voedselprijzen, klinkt het binnen de Europese Commissie. Anders dan in Glasgow is afgesproken, hebben tot nu toe van de grootste vervuilende landen alleen Australië, Brazilië, Indonesië en Zuid-Korea nieuwe klimaatdoelen aangekondigd.

Illustratie: Nate Kitch voor Het Financieele Dagblad

Vooral China laat het afweten, de grootste uitstoter ter wereld. Het land kreeg vorig jaar nog applaus toen het met de VS, de tweede uitstoter, een klimaatsamenwerking aankondigde. Dat verbond ligt echter stil sinds voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi begin augustus Taiwan bezocht. Daarnaast hebben externe factoren invloed op de top, zoals de midterm-Congresverkiezingen in de VS. Die zijn op 8 november, precies aan het begin van de klimaatconferentie. Als de Republikeinen winnen zal Biden minder geneigd zijn grootse klimaattoezeggingen te doen.

Volgens Nick Mabey, oprichter van de internationale denktank over duurzaamheid E3G, is 'de klimaattop dit jaar al succesvol te noemen als er geen enorme terugval in klimaatactie is'. De sfeer is gespannen, niet in de laatste plaats omdat ook Rusland aanwezig is. Vladimir Poetin zal zijn opwachting niet maken, maar zijn ambtenaren wel. Westerse delegaties reizen af naar Sharm-el-Sheikh met een lange lijst restricties. Ze mogen niet met de Russen op de foto, moeten uitkijken naast wie ze staan bij de koffieautomaat en één-op-één-onderhandelingen zijn uit den boze.

Ifeanyi Ohanyere (28) uit Nigeria. Duurzaamheidsadviseur bij het Nigeriaanse consultancybureau ParallelPoint. Studeerde werktuigbouwkunde in Ghana en bedrijfskunde in de VS. 'Mijn land kampt op dit moment met de heftigste overstromingen in jaren. Ruim een miljoen mensen zijn ontheemd en zevenhonderd overleden. Het regent veel vaker en veel harder dan vroeger en het binnenland van Nigeria is verbonden door grote rivieren. In mijn geboorteplaats Oguta in het zuiden van Nigeria leven mensen van de visserij en het toerisme, maar dat lukt steeds minder goed, De plek is gevaarlijk geworden, want mensen verliezen hun baan en raken aan lager wal. Schadevergoeding is niet optioneel, maar noodzakelijk. Wij kunnen niet alles zelf betalen. Ik geloof dat er veel manieren zijn om te voorkomen dat het geld in zakken van corrupte politici verdwijnt. Er zijn bijvoorbeeld hulporganisaties en lokale netwerken.'

Nederland stuurt grote delegatie

Ondanks de geladen stemming stuurt Nederland een grote delegatie van zes bewindspersonen richting Sharm-el-Sheikh. Naast minister voor Klimaat Rob Jetten gaan onder meer premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag van Financiën. Officieel spreekt de EU op de klimaattop namens alle lidstaten. Dit jaar hamert de EU op uitvoering van gemaakte afspraken.

Juist in de huidige energiecrisis zouden landen moeten streven naar een succesvolle klimaattop, stelt de EU. Investeringen in hernieuwbare brandstoffen zijn aantrekkelijk nu gas, olie en steenkool duur zijn. Wellicht kan de klimaattop op het gebied van schonere brandstoffen een doorbraak forceren, maar dan moeten landen wel op één lijn zitten. India en China wilden in Glasgow niet akkoord gaan met de slottekst, waarin stond dat landen het gebruik van steenkolen zouden 'uitfaseren'. Pas toen daar 'verminderen' van werd gemaakt, zetten ze hun handtekening.

‘De Europese Unie maakte in 2020 ruim €25 mrd vrij voor klimaatfinanciering, maar ontwikkelingslanden willen ook geld zien voor schadevergoeding voor klimaatschade.’

De Indiër Arunabha Ghosh, oprichter van een bekend klimaatbureau in Zuidoost-Azië, CEEW, zegt dat westerse landen vaak met het morele vingertje naar vervuilende opkomende economieën zoals India wijzen. Dat creëert iedere klimaattop groot wantrouwen. 'De EU hamerde op het uitfaseren van steenkool, maar nu er een energiecrisis is staan alle kolencentrales in Europa weer hard te draaien. We moeten landen beoordelen op hun inspanningen en niet op papieren ambities.'

Fatima Aliyu Magaji (30) uit Nigeria. Oprichter van de Nigeriaanse klimaatactiegroep Fam4Future. Studeerde scheikunde aan de Universiteit van Sokoto. 'Klimaatverandering is voor Nigerianen een mensenrechtenkwestie. Ik ben geboren in een boerenfamilie in het noorden van Nigeria. Overstromingen vagen hele stukken agrarisch land weg en daarmee ook onze inkomsten. Het geld dat wij ontvangen van rijke landen om ons te beschermen tegen klimaatverandering is lang niet genoeg, en bovendien hebben wij geld nodig om ons land weer op te bouwen. De klimaatschade is vaak al aangericht. Het Westen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, want wij hebben de huidige CO2-uitstoot en klimaatverandering niet veroorzaakt.'

Klimaatschadevergoeding aan arme landen

Naast de geopolitieke strubbelingen is er één thema dat deze top gaat maken of breken: ontwikkelingslanden eisen van rijke landen schadevergoeding voor klimaatrampen. In hun ogen zijn de VS, de EU en China debet aan de huidige opwarming van de aarde. De conferentie vindt plaats net nu Pakistan en Nigeria zijn getroffen door de heftigste overstromingen in tijden. 'Deze klimaattop kan alleen een succes worden als op het punt van compensatie voor klimaatschade een harde toezegging komt. Lukt dat niet, dan groeit de kloof tussen rijke en arme landen', zegt Eickhout.

Volgens een aantal klimaatactivisten uit Afrikaanse landen met wie het FD sprak (zie kaders), is het essentieel dat westerse landen, ook Nederland, klimaatcompensatie toezeggen. 'Het is een mensenrechtenkwestie', zegt de Nigeriaanse Fatima Aliyu Magaji.

Hoe hoog de schadevergoeding moet zijn, is onduidelijk. Rijke landen geven al miljarden klimaatsteun aan ontwikkelingslanden, maar dat geld gaat vooral naar investeringen in hernieuwbare energie. De EU maakte in 2020 ruim €25 mrd vrij. Nederland verwacht vanaf 2025 €1,8 mrd per jaar uit te keren.

El Hadji Mbaye Diagne (68) uit Senegal. Coördinator binnen AGN, een samenwerkingsverband voor Afrikaanse klimaatonderhandelaars. 'Senegal heeft een lange kustlijn en daar zie je de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. Kustplaatsen hebben te maken met erosie en dat zorgt voor verlies van hotels en belangrijke infrastructuur. Sommige kleine eilanden voor de kust zijn al verdwenen. Klimaatverandering heeft het toerisme in die streken kapotgemaakt. Voor Afrikaanse landen is schadevergoeding voor klimaatschade een heel belangrijk thema om te bespreken. Westerse landen mogen dit niet voor de zoveelste keer voor zich uit schuiven.'

VS vrezen voor schuldetiket

Vooral voor de VS is de kwestie een splijtzwam. Amerika's klimaatgezant John Kerry zei het vorige week in een nationale nieuwsuitzending diplomatiek. 'Ik wil het onderwerp serieus nemen en erover praten, maar het moet wel een plan zijn dat werkt’, zei hij. Volgens Kerry is een plan waarin rijke landen juridisch aansprakelijk zijn voor klimaatschade en ‘biljoenen overmaken’ politiek niet haalbaar. Schadeclaims zijn in Amerika meer dan normaal, waardoor Kerry op klimaatconferenties altijd extreem op zijn hoede is.

Ook de EU is voorzichtig en zegt niet veel meer dan 'het gesprek te willen voeren'. Nederland lijkt voorstander van klimaatcompensatie. In een Kamerdebat half oktober zei minister Jetten: 'Wij voelen een internationale verantwoordelijkheid om ook de allerarmsten van deze aarde die het hardst worden geraakt door klimaatverandering, te helpen.' Jetten zei ook dat Europa tot nu 'een veel te defensieve houding' heeft gehad op dit thema.

Ghosh: 'Deze klimaattop draait om eerlijkheid. Landen moeten erkennen dat ze niet genoeg doen en pas daarna inhoudelijke gesprekken hebben. De wereld is ook dan nog lang niet waar hij moet zijn, maar er moet eerst weer vertrouwen ontstaan dat we klimaatverandering samen aanpakken.'