Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: buitenlands beleid is een worsteling voor Berlijn. En: fort Europa expandeert.

1. Buitenlands beleid gaat Berlijn moeizaam af...

De inspanningen van de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) voor de energiesector in Rusland (en daarmee het Kremlin), wekten sinds de Russische invasie in Oekraïne steeds meer ergernis in Duitsland. Maar heeft de casus-Schröder Duitse politici nou geleerd dat je voorzichtig moet zijn met het openlijk verdedigen van bekritiseerde landen?

Dat valt te bezien. Met het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in aantocht, regent het publicaties over de doden bij de bouw van stadions en de mensenrechtenschendingen in de Golfstaat. Daar moeten regeringen wat mee. Het Nederlandse kabinet besloot na een felle discussie een afvaardiging naar het toernooi te sturen. Die zal daar 'constructief-kritisch' aanwezig zijn.

De Duitse minister van binnenlandse zaken Nancy Faeser (Groenen) schrapte 'constructief' uit die kwalificatie. Ze was ronduit kritisch en gaat dinsdag naar Doha voor overleg met Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond Fifa en de premier van Qatar, Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani.

Over dat bezoek is an sich al veel te doen. Maar een paar dagen voor haar reis mengde een prominent ex-politicus van Faesers coalitiepartner SPD zich ook nog in de discussie. Sigmar Gabriel - voorheen minister van milieu, daarna van economische zaken en later ook minister van buitenlandse zaken - hing de kritiek op de Golfstaat kennelijk zo de keel uit dat hij via Twitter met een soort omgekeerde jij-bak kwam.

Duitsland behandelde gastarbeiders lange tijd beroerd, en 'homoseksualiteit was tot 1994 in Duitsland strafbaar', zei Gabriel. Wij Duitsers beledigen Qatar nu elke dag, mopperde hij.

En hij was nog wat vergeten, want een kwartiertje later kwam hij met een nabrander. In Mexico, in 2026 een van de organisatoren van het WK, zijn duizend vrouwen per jaar het slachtoffer van moord. Gabriel vroeg zich af: trekken de Duitsers over zo'n christelijk land net zo hard van leer als tegen een islamitisch land?

Het was de tweede keer in oktober dat Gabriel voor Qatar op kwam. Na zijn tweets op zaterdag gaven SPD'ers hem de volle laag en wezen media erop dat Qatar een belang van 8% in Deutsche Bank heeft. Laat Gabriel nou sinds 2020 commissaris bij die financiële instelling zijn. Volgens Duitse media schoof Qatar hem destijds naar voren voor die positie.

...en niet alleen rond Rusland

De uitlatingen van Gabriel laten nog eens zien dat het voor ex-bewindslieden lastig is om diplomatiek te blijven als er economische belangen in het spel zijn. Met Rusland was dat evident; Gerhard Schröder was bepaald niet de enige die het lastig vond te erkennen dat het Duitse idee dat je via versterking van economische banden aan ontspanning kan werken, passé is.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier (SPD) is ook zo iemand. Vrijdag verklaarde hij in een toespraak dat de Russische inval in Oekraïne 'een aanval is op alle lessen die de wereld leerde na twee wereldoorlogen'. Door Poetin is de Europese veiligheidsorde in rook opgegaan, waarschuwde de president.

Steinmeier werkte als kabinetschef van bondskanselier Merkel en als minister van buitenlandse zaken jarenlang aan betere, of werkbare banden met Moskou. Als president verdedigde Steinmeier vorig jaar februari zelfs nog Nord Stream 2, de omstreden en inmiddels onbruikbare energieleiding van Rusland naar Duitsland.

Hij zei toen dat energieleveranties een van de laatste bruggen tussen Rusland en Europa zijn. In april van dit jaar moest hij toegeven dat hij Nord Stream 2 fout had ingeschat.

Na Steinmeiers speech bekritiseerden analisten de president, omdat hij de waarschuwingen die Duitsland al jaren kreeg over Rusland onvermeld liet. Hoe het ook zij, de president waarschuwde dat het 'vredesdividend' waar Duitsland jarenlang van profiteerde op is. We krijgen te maken met tegenwind. En wat Rusland betreft is er volgens hem 'geen ruimte voor oude dromen', en ook geen hoop op concessies.

...maar ook bij die andere grootmacht

Dat is in lijn met de boodschap van bondskanselier Olaf Scholz, die vlak na de invasie van Rusland in Oekraïne snel onderstreepte dat de wereld veranderd is en dat Duitsland ook moet veranderen. Hij kondigde om die reden een enorme investering in de Duitse defensie aan. Eind augustus gaf Scholz in Praag in een volgens sommigen historische speech aan hoe hij de wereld na de inval van Moskou in Oekraïne ziet, en hoe hij Rusland ziet.

Maar Scholz doet het volgens critici ook niet goed, met name richting China. De bondskanselier, die vrijdag een bezoek brengt aan de Aziatische grootmacht, gunt het Chinese Cosco 25% van de containerterminal Tollerort in Hamburg (lees deze analyse; dit artikel over de invloed van Cosco in Piraeus is ook de moeite), terwijl het ministerie van economische zaken de koop van een Duits chipbedrijf door China wil goedkeuren.

Scholz weigert op dit vlak te luisteren naar kritische EU-regeringsleiders, zoals de Franse president Macron. Die hamerde op het belang van een gezamenlijk Europees front richting China en stelde voor desnoods samen naar Peking te gaan. Maar Scholz gaat alleen.

2. Verdere expansie voor Fort Europa

Om migratie richting de EU tegen te gaan, hebben veel EU-lidstaten al dan niet met Europees geld fors geïnvesteerd in grensbewaking. Denk camera's, denk materieel voor de grenspolitie, denk hekken.

Nu gaat Brussel Egypte helpen bij het verhinderen van illegale migratie. De EU sloot zondag een deal met Egypte om de controle van de Egyptische grens met Libië aan te scherpen. Brussel trekt in totaal €80 mln voor het project uit. Als onderdeel van het project worden er vier schepen aangeschaft voor de Egyptische kustwacht. Maar de Egyptenaren krijgen ook fondsen voor de aanschaf van camera's en satellietsystemen, waarmee ze de lange woestijngrens kunnen monitoren.

Het programma komt er nadat de migratiestroom vanuit Egypte via Libië naar Italië is gegroeid. Qua aantal vormden Egyptenaren volgens het grensbewakingagentschap Frontex de tweede groep migranten die in 2022 in Italië aankwam, na Tunesiërs. Brussel denkt dat de aantallen verder zullen toenemen, bijvoorbeeld wegens economische problemen in Egypte en klimaatverandering.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het sjoemeldieselalarm gaat dinsdag weer af. Het Hof van Justitie van de EU moet zich uitspreken over de vraag of de milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe het recht heeft om als partij bezwaar te maken tegen de goedkeuring van motormanagementsoftware. Ook op dinsdag: het langverwachte arrest over de belastingconstructie van Fiat in Luxemburg.

• De nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni brengt donderdag een bezoek aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Lees ter voorbereiding dit artikel.

• ECB-president Christine Lagarde neemt donderdag deel aan een congres van de centrale bank in Letland. Het rentebeleid van de ECB verdeelt economen, getuige dit FD-artikel.

• De Duitse bondskanselier Olaf Scholz begint vrijdag met een bezoek aan China.

• De klimaattop in Sharm el Sheikh begint zondag. Lees ter voorbereiding dit artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

Meer lezen (en luisteren)?

Railrunners Leuk hoor, die goedkope treinkaartjes in Duitsland. Maar als de campagne van de Duitse regering langer duurt, komen spoorwegbedrijven in de problemen, zo waarschuwen ze.

Up to a point Heeft het drama rond de 'mini-begroting' van ex-premier Liz Truss en haar minister van financiën Kwasi Kwarteng het denken onder Britten over brexit en de gevolgen daarvan echt veranderd? Wel wat, maar niet grootschalig, blijkt uit opinie-onderzoek.

Havana? Op het straatarme Cuba rijden nog veel oude Amerikaanse auto's rond. De Europese christendemocraten weten zeker dat Europeanen straks ook oude bakken blijven rijden. Ze wijten dat aan het akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten van donderdag over een einde aan de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor per 2035.

Draaideur De Europese agentschappen, waar ruim 14.000 mensen werken, moeten hun regels aanscherpen voor personeel dat overstapt naar bedrijven of andere organisaties. Ze doen te weinig om risico's voor de integriteit van EU-instituties te vermijden, waarschuwt de Europese Rekenkamer.

Voedsel De Russische president Poetin torpedeerde de graandeal met Turkije en Oekraïne. Dat was een 'meesterwerk van de diplomatie', waar Moskou steeds met onzinclaims tegen heeft lopen ageren, stelde denktank SWP.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.