Europa • 16:00 ‘Beleefd praten met Poetin is als proberen om Dzjengis Khan de menuet te leren’ Han Dirk Hekking De Poolse politicus Radek Sikorski geldt als een felle criticus van de Russische president Poetin. Hij en andere Poolse politici waarschuwden jarenlang voor Russische agressie en ageerden tegen de aanleg van de energiepijpleidingen Nord Stream I en II waarmee Moskou Oekraïne kon omzeilen bij het leveren van gas. De oorlog in Oekraïne gaf de Polen gelijk. 'We verwachten geen excuses van jullie. Wél dat jullie nu luisteren.'

