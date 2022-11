Reportage • 15:14 In de VS-midterms hangt revolutie in de lucht Barbara Noordermeer Het gedachtegoed van zowel de conservatieven als de progressieven in de Verenigde Staten werd de afgelopen jaren steeds radicaler. Ondertussen gaapt in het politieke midden een groot gat. In aanloop naar de midterms van 8 november hunkeren Amerikanen naar verandering.

