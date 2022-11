Buitenland • 13:30 In Michigan staat meer op het spel dan zetels voor het Congres Casper Thomas Bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten staan niet alleen zetels in het Congres en gouverneursposten op het spel. Op de achtergrond woedt binnen verschillende staten een hevige strijd over de basisregels van het democratisch proces, en over de vraag wie die mag bepalen. Michigan is een van de staten waar het spannend wordt.

