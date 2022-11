Europa • 00:15 Olaf Scholz moet na zijn China-reis breuken in Europa lijmen Ria Cats Han Dirk Hekking De 'Alleingang' van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar China is volgens analisten in Brussel een grote misstap. In de EU is veel reparatiewerk nodig, in eerste instantie richting de belangrijkste bondgenoot van Berlijn: Frankrijk.

