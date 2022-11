Buitenland • 16:00 Claudia Sheinbaum for president Hilda Bouma Ze wordt door velen gezien als de volgende president van Mexico. Wetenschapper Claudia Sheinbaum moet daarvoor wel de relatie met de huidige goed zien te houden. Terwijl die een amulet tegen corona aanraadde, zette zij als burgemeester teststraten op.

