1. Fransen grijpen naast deal Poolse kerncentrale

Het Amerikaanse Westinghouse Electric gaat de eerste kerncentrale van Polen bouwen, zo maakte de regering van dat land vrijdag bekend. De Amerikanen hebben daarbij het Franse EdF afgetroefd. De Fransen leden een dubbel verlies, want Warschau bereikte een intentieovereenkomst met Korea Hydro & Nuclear Power over de bouw van een tweede centrale.

Polen leunt nu zwaar op stroom uit kolencentrales - die leveren 70% van de elektriciteit in het land. Met het oog op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen zet Warschau in op nucleaire energie. Uiteraard is de keuze ook ingegeven door de Russische aanval op Oekraïne. Polen wil de afhankelijkheid van Russische energie verminderen.

Westinghouse moet in 2026 beginnen met de bouw van drie reactoren bij het aan de Baltische Zee gelegen Choczewo. In totaal moeten daar zes reactoren komen, voor een bedrag tussen de €30 mrd en €40 mrd.

De bedoeling is dat de eerste drie reactoren in 2033 in bedrijf gaan. Dat is een ambitieuze timing, gezien de vertraging bij de bouw van kerncentrales elders in Europa, bijvoorbeeld in het Finse Olkiluoto.

Westinghouse bijt het spits af, maar Korea Hydro & Nuclear mag volgens de intentieverklaring van de Poolse regering dus later bij Patnów, waar nu nog een kolencentrale van energieproducent ZE PAK draait, aan de slag. Hoeveel reactoren er komen, is nog onderwerp van onderhandeling. Saillant detail: Westinghouse heeft nog wel een juridisch conflict lopen met Korea Hydro & Nuclear over het gebruik van Westinghouse-technologie.

Voor EdF, dat het moeilijk heeft in het buitenland zijn EPR-centrales aan de man te brengen, zijn de druiven zuur. Volgens de Franse zakenkrant Les Échos boden de Amerikanen de Polen een gunstiger financiering.

2. Spionagesoftware: nog veel vragen onbeantwoord

Hoe staat het eigenlijk met de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die het gebruik van spionagesoftware in EU-lidstaten in kaart brengt? Dinsdag horen we voorlopige bevindingen van rapporteur Sophie in 't Veld (D66). Maar vrijdag, bij een bezoek aan Athene, konden In 't Veld en commissievoorzitter Jeroen Lenaers (CDA) weinig concrete feiten op tafel leggen.

Eerder dit jaar kwam uit dat Nikos Androulakis, de leider van de Griekse sociaaldemocraten en Europarlementariër, doelwit was geweest van spionagesoftware. Na dit nieuws rolden er koppen; onder andere de directeur van de Griekse geheime dienst stapte op. Premier Kyriakos Mitsotakis ontkende evenwel iets van de inzet van spyware af te weten.

‘Er staan nog veel vragen open’ Jeroen Lenaers, CDA-Europarlementariër

De onderzoekscommissie van het Europarlement heeft geen bewijs gevonden voor het gebruik van de omstreden software door de Griekse regering, zei voorzitter Lenaers vrijdag na een vierdaagse missie naar Cyprus en Griekenland. 'We hebben veel opgestoken maar er staan nog veel vragen open.'

Lenaers kwam wel met kritiek richting het Griekse parlement. Dat deed zelf onderzoek naar de kwestie, maar haalde volgens de CDA-Europarlementariër slechts weinig boven water en hoorde ook niet alle relevante getuigen, stelde hij.

De onderzoekscommissie van het Europarlement kwam er na onthullingen over het gebruik van Pegasus-spyware in Polen en Hongarije (lees dit verhaal van FD-correspondent Ria Cats). Het onderzoek is nog lang niet klaar. Zondag beschuldigde een klokkenluider op Cyprus de regering ervan spionagesoftware in te zetten om rijke Russen te helpen.

3. Meloni laat het geld rollen

'We zijn geen marsmannetjes', zei de Italiaanse premier Giorgia Meloni donderdag bij een bezoek aan Brussel. In het verleden wilde ze nog weleens uithalen naar de Europese Unie, maar in de Europese hoofdstad wilde ze duidelijk maken dat Meloni de premier zich in het overleg met de Europese Commissie constructief opstelt (lees ook het artikel van FD-correspondent Ria Cats).

Eerst zien dan geloven, bromde het legioen Italiësceptici, dat al jarenlang klaagt over uitblijvende hervormingen en de hoge staatsschuld in Rome. Vrijdag zagen ze zich bevestigd in hun oordeel: de regering-Meloni stelt het doel voor het Italiaanse begrotingstekort over 2023 naar boven bij, van 3,4% (een erfenis van Meloni's voorganger Mario Draghi) van het bruto binnenlands product (bbp) naar 4,5%.

Ook het tekort over 2022 (door Draghi geraamd op 5,1%) stijgt, en wel naar 5,6% van het bbp. In 2025 moet het weer 3% zijn, u weet wel, de grens uit het Europese Groei- en Stabiliteitspact. De staatsschuld in dat jaar is volgens de prognoses 141,2%, tegen 150,3% in 2021.

De bijgestelde begrotingsdoelen geven Meloni de ruimte om €9 mrd in anti-inflatiesteun richting taliaanse huishoudens te steken. Ook maakt ze geld vrij om maatregelen te nemen tegen de gestegen energieprijzen.

Nog meer financieel stuntwerk? In het verkiezingsprogramma van rechts stonden ook verlaging van de belastingen en een kostbare geste op vlak van de pensioenleeftijd. Die zullen moeten wachten, had Meloni al gezegd. Ze presenteert haar financiële plannen later deze maand.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Commissie komt maandag met een plan dat ertoe moet leiden dat bedrijven als Booking.com en Airbnb data gaan delen met lokale overheden. Zo kunnen die beter inspelen op de druk door het toerisme.

• De ministers van financiën van de eurolanden komen maandag bijeen, dinsdag voegen de niet-eurolanden zich bij hun beraad. Te bespreken onderwerpen: de plannen van de nieuwe Italiaanse regering, de huidige economische situatie en maatregelen tegen de hoge energieprijzen.

• Abusievelijk vorige week al aangekondigd: het sjoemeldieselalarm gaat dinsdag af. Het Hof van Justitie van de EU moet zich uitspreken over de vraag of milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe het recht heeft om bezwaar te maken tegen goedkeuring van motormanagementsoftware. Ook op dinsdag: het langverwachte arrest over de belastingconstructie van Fiat in Luxemburg.

• Eurocommissaris van mededinging Margrethe Vestager spreekt dinsdagin Maastricht de Jean Monnet-lezing uit.

• Het Europees Hof spreekt zich donderdag uit over een beroepszaak die de Europese Commissie begon nadat ze in het ongelijk was gesteld in een staatssteunzaak rond de voetbalclub Valencia.

• Het Europees Parlement stemt donderdag over strengere regels voor cyberveiligheid. Rapporteur is Bart Groothuis (VVD). Lees hier wat hij wil.

• Eveneens donderdag: een debat bij denktank Bruegel over nieuwe Europese begrotingsregels.

• De Italiaanse president Sergio Mattarella spreekt vrijdagbij Studio Europa Maastricht over het Verdrag van Maastricht. Op dezelfde dag vergaderen de EU-ministers van financiën over de Europese begroting voor 2023.

Meer lezen (en luisteren)?

Weer thuis Olaf Scholz ging in zijn eentje naar China. Lees hier de analyse van FD-correspondent Gerben van der Marel, deze overdenking en luister naar deze aflevering van Café Europa van het Haagsch College. Dinsdag is er trouwens een discussie bij debatcentrum De Balie over China.

Duurder uit De Russische aanval op Oekraïne heeft grote gevolgen gehad voor de prijs van voedingsmiddelen. Denktank CEPS onderzocht de situatie in vier EU-lidstaten.

Trap er niet in Hongarije voerde allerhande corruptiemaatregelen door om Europese coronasteun te kunnen krijgen. Maar verwacht niet dat Hongarije nu gaat optreden tegen corruptie, stelt deze bijdrage aan Verfassungsblog.de. Hongaarse rechters die de nieuwe ambassadeur van de VS een bezoek brachten, kregen ondertussen te maken met heftige kritiek van Hongaarse staatsmedia.

Glaasje op Hoe komt het toch dat de bevolking van Polen dreigt te krimpen? Voorman Jaroslaw Kaczynski van regeringspartij PiS weet het, zei hij afgelopen weekeinde: jonge Poolse vrouwen drinken te veel.

De straat op In de oostelijke deelstaten van Duitsland zijn burgers tuk op betogingen. Hun demonstratiehobby was reden voor een ministerieel overleg.

Voor en tegen De nieuwe Euro7-uitstootnormen zijn niet streng genoeg, vindt milieuorganisatie T&E op basis van concept-voorstellen van de Europese Commissie. Intussen trapt eurocommissaris van interne markt Thierry Breton op de rem. Hij is kritisch over een productiestop voor auto's met verbrandingsmotoren in 2035 en klaagde al in Handelsblatt dat de auto-industrie last heeft van oneerlijke concurrentie van buiten de EU.

