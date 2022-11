Foto: ANSA via ZUMA Press

'Het feestje is voorbij,' zo dreigde de kersverse Italiaanse premier Giorgia Meloni tijdens haar verkiezingscampagne. Ze doelde op het volgens haar doorgeslagen 'festijn' van regels van 'wereldvreemde' Brusselse bureaucraten ten koste van Italië en de gewone man of vrouw op straat.

Brussel heeft zich niet te bemoeien met 'de diameter van de venusschelpen' in de pasta vongole of met 'genderbeleid', maar kan zich beter bezighouden met hoe het zijn energie-onafhankelijkheid vergroot, sneerde Meloni dan ook. Als zij aan de macht zou komen, zou ze met dergelijk technocratisch gemuggenzift korte metten maken, beloofde de rechts-conservatieve populist haar aanhang.

Donderdag toog ze als eerste vrouwelijke minister-president van Italië naar Brussel voor een kennismakingsbezoek met de voorzitters van de Europese Commissie, de Europese Raad van regeringsleiders en het Europarlement. Het was Meloni's eerste buitenlandreis in haar nieuwe functie, als onderdeel van een reeks visites aan internationale leiders. Dat ze ondanks haar euroscepsis toch het EU-hoofdkwartier als startpunt verkoos, interpreteerden diplomaten als 'symbolisch' en een voorzichtig positief signaal. Zo was het volgens ingewijden ook bedoeld.

Post-fascistische wortels

Bij voorbaat wist de vrouw, wier partij Fratelli d'Italia wortels heeft in de post-fascistische beweging en die goede banden onderhoudt met de Hongaarse 'Viktator' Orbán, alle ogen op haar gericht. In de Brusselse wandelgangen barstte het al dagen van de speculaties over hoe ze zich zou opstellen tegen vooral Ursula von der Leyen. De Commissievoorzitter suggereerde pal voor de Italiaanse stembusgang in september dat een mogelijke radicaal-rechtse regering onder leiding van Meloni de democratie kan ondergraven.

Tegelijkertijd moet Von der Leyens Commissie goedkeuring geven aan een volgende tranche van uitbetalingen ter waarde van in totaal €191 mrd aan goedkope coronaleningen en -subsidies aan Italië. Omdat Rome als grootste ontvanger van het coronaherstelfonds tot dusver 'slechts' dik €45 mrd heeft ontvangen, heeft Meloni Brussel dus vooral erg hard nodig.

Hoe stevig kan ze dan bij Von der Leyen proberen de onder de vorige regering overeengekomen tegenprestaties voor deze miljardeninjectie afgezwakt te krijgen, was donderdag de grote vraag. En: zou ze nóg meer Europese steun aan Italië eisen vanwege de energiecrisis die de toch al torenhoge Italiaanse staatsschuld verder opstuwt en de economie in zwaar weer brengt?

Europese leningen

Tot gruwel van Duitsland en Nederland had Meloni's voorganger - de in Brussel zeer gerespecteerde oud-president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi - al gepleit voor een nieuwe Europese gang naar de kapitaalmarkten om geld te lenen voor hulp aan burgers en bedrijven wegens hun hoge energierekeningen. Draghi kreeg vorige maand meteen bijval van de Italiaanse Eurocommissaris (en oud-premier) Paolo Gentiloni en zijn Franse collega Thierry Breton.

Ook Meloni is voorstander van nieuwe Brusselse leningen. Bovendien lichtte ze vorige week tijdens haar eerste toespraak in het Italiaanse parlement toe wat ze verwacht van de door haar gewenste heronderhandelingen over de coronaherstelafspraken met de Europese Commissie. Volgens de politica moeten de aanbestedingen voor hervormingsprojecten voor onder meer klimaat en digitalisering worden aangepast vanwege de sterk gestegen kosten voor materiaal en brandstof. Verder wil ze meer aandacht voor energiezekerheid.

De Commissie benadrukte deze week meermalen dat aanpassing van het Italiaanse coronaherstelplan er niet inzit. Dit zou de doos van Pandora openen, omdat andere EU-landen dan ook af willen van bepaalde hervormingen. Zelf was Brussel juist benieuwd naar de Italiaanse begroting voor volgend jaar die Meloni in elkaar timmert. In 2023 staan de strenge Europese begrotingsregels weliswaar nog buitenspel vanwege de corona- en energiecrisis, maar de Commissie heeft al gezegd dat dit geen vrijbrief is voor lidstaten met een enorme staatsschuld om de boel de boel te laten.

Belastingverlaging

Meloni is naar eigen zeggen voor schuldreductie en begrotingsdiscipline, maar weet dat dit streven op gespannen voet staat met haar beloofde belastingverlagingen. Ze hoopt dan ook dat de lopende herziening van de EU-begrotingsregels leidt tot meer respijt voor Italië. Dat lukt haar niet, beseft de Italiaanse premier, als ze Brussel in lijn met haar verkiezingsretoriek tegen zich in het harnas blijft jagen.

Ook de Commissie wil liever Europese eenheid uitstralen dan in oorlogstijd met een van de grootste lidstaten kijvend over straat gaan. Vandaar dat beide partijen het na afloop hielden bij korte, vriendelijke verklaringen. 'Rechtstreeks met mensen praten helpt' om onzin over ons te ontkrachten, zei Meloni. 'Wij zijn geen marsmannetjes, maar échte mensen.'