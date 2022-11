Profiel • 16:00 Jerry Afriyie, activist tegen wil en dank Hilda Bouma Na ruim tien jaar strijd heeft actiegroep Kick Out Zwarte Piet veel bereikt. Zelfs premier Rutte geeft toe dat hij anders is gaan denken over de karikatuur van de knecht van Sinterklaas. Een portret van voorman Jerry Afriyie in citaten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen