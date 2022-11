Buitenland • 06:15 Hoop van Democraten komt uit Pennsylvania en gaat voor relaxte vibe Casper Thomas In Pennsylvania hebben de Democraten met hun kandidaat John Fetterman de mogelijkheid om een extra Senaatszetel te winnen voor de door hen gewenste meerderheid. Fetterman ligt in de midterms op voorsprong in de peilingen ondanks een recente beroerte. Wint hij, dan zullen ook sommige Republikeinen hun strategie rond Trump willen herzien.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen