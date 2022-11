Podcast • 05:00 Dagkoers: Rutte redt 'dwangwet' asielzoekers in de achterkamers van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De VVD-fractie steunt de wet om asielzoekers over het land te spreiden. Premier Mark Rutte moest vanuit de klimaattop in Egypte worden ingevlogen om de fractie daarvan te overtuigen. Politiek verslaggever Cor de Horde vertelt dat fractievoorzitter Sophie Hermans graag wilde benadrukken dat het een 'pittig gesprek' was. Het Duitse chipbedrijf Elmos wil zijn fabriek verkopen. Maar omdat de koper het Chinese Sai Micro-electronics is, steekt de Duitse minister van Economie daar een stokje voor. Correspondent in Duitsland Gerben van der Marel vertelt dat het besluit wordt genomen vlak na het controversiële bezoek van bondskanselier Olaf Scholz aan de Chinese leider Xi Jinping. Water is al eeuwenlang een bron van conflicten. En dat zal de komende jaren gaan toenemen, nu drinkwater steeds schaarser wordt. Algemeen verslaggever Jean Dohmen vertelt dat in Frankrijk er al heus 'watergeweld' is geconstateerd. Jacuzzi's van rijke Fransen werden daar lek gestoken.