Buitenland • 05:18 • Midterms lijken uit te draaien op Republikeinse revanche in Huis van Afgevaardigden Barbara Noordermeer Terwijl de meeste stembussen inmiddels zijn gesloten, maakt Amerika de balans op van de tussentijdse verkiezingen. De Republikeinen liggen op voorsprong, maar de 'rode golf' blijft vooralsnog uit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen