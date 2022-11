Buitenland • 06:00 Het ongrijpbare brein achter Poetins controlestaat Jean Dohmen De ideologische blauwdruk voor Poetins autocratische regime komt van een duistere man die de president twee decennia lang souffleerde. De Italiaans-Zwitserse politicoloog Giuliano da Empoli schreef een bekroonde roman over Vladislav Soerkov, het brein achter Poetin.

