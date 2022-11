Analyse • 17:25 Poetins nederlaag in Cherson was onvermijdelijk Jean Dohmen Rusland kondigde aan zich terug te trekken uit Cherson om een chaotische aftocht onder druk van het Oekraïense leger te voorkomen. Kiev houdt nog steeds het rekening met een valstrik, maar ondertussen wappert op steeds meer plaatsen de Oekraïense vlag.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen