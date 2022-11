Profiel • 17:07 ‘Verlosser Mattarella’ houdt Meloni in het gareel Anouk Boone President Sergio Mattarella is op staatsbezoek in Nederland. Pleitend voor de eenheid van Europa in politiek roerige tijden, is het katholieke en uit Sicilië afkomstige staatshoofd een moreel baken voor Italië. ‘Privé is hij net zo serieus als dat hij dat institutioneel is.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen