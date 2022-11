Analyse • 11:57 Na fiasco Truss heeft Sunak geen ruimte om brexitspel hard te spelen Joost Dobber Herstel van vertrouwen van de financiële markten is voor de nieuwe Britse premier Rishi Sunak voorlopig niet te combineren met zijn voorgenomen ramkoers tegen 'EU-wetgeving'. Maar hardliners binnen de Conservatieve Partij houden hem graag aan eerdere beloften. 'De rechtervleugel van de partij is te machtig.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen