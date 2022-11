Buitenland • 20:56 Dit keer kwam de Democratische achterban wél opdagen Barbara Noordermeer Met een impopulaire Democraat als president en een hoge inflatie hadden de Republikeinen een makkelijke overwinning bij de Amerikaanse Congresverkiezingen verwacht. Maar een triomf bleef uit. Toch kunnen de Democraten nog niet juichen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen