Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: meer enge beestjes door opwarming van Europa, Viktor Orbán kijkt gespannen naar zijn bankrekening en vragen over kolensteun.

1. Europees alarm over migratie - van muggen

De Aziatische tijgermug is eigenlijk best een mooi beest. Het is alleen jammer dat hij steekt, en dan ook nog de tropische ziekte knokkelkoorts kan overbrengen. Het slechte nieuws is ook dat de tijgermug oprukt, ook in Nederland.

In een vorige week verschenen rapport waarschuwt het Europees milieuagentschap (EEA) in Kopenhagen voor verdere verbreiding van beestjes met nare ziektes. Door opwarming van de aarde vergroten ze hun leefgebied in de EU. Europa is daar niet klaar voor, vreest het agentschap.

'De klimaatomstandigheden in Europa zijn steeds geschikter voor het opduiken en overbrengen van klimaatgevoelige infectieziekten', stelt het EEA. Zeker mensen die in de land- en bosbouw of bij de hulpdiensten werken, lopen meer risico.

Volgens het agentschap neemt door hogere gemiddelde temperaturen in Zuid-, Midden- en Oost-Europa de kans op uitbraken van het West-Nijlvirus toe. Overigens is er niet alleen sprake van vliegend gevaar. Zeewater stijgt ook in temperatuur, en dat is prettig voor de gevaarlijke Vibrio-bacterie. Met name de Baltische staten lopen risico.

Het EEA stelt vast dat gezondheidszorg vooral een nationale bevoegdheid zijn. De EU kan dus weinig doen, behalve waarschuwen. Dat doet het agentschap dan ook: het vindt dat EU-lidstaten te weinig naar de gezondheidsrisico's van opwarming van de aarde kijken.

Daarbij gaat het niet alleen om vliegend onheil, maar ook om de manier waarop de zorg daarmee omspringt. Personeel heeft meer training nodig, denkt de EU-instantie. Ze wijst er ook op dat landen zich onvoldoende bewust zijn van het feit dat ziekenhuizen in gebieden met een overstromingsrisico liggen, of in veel te hete regio's. Daarbij is de zorgcapaciteit niet afdoende bij hittegolven.

2. Heeft Viktor Orbán de buit binnen?

Hongarije heeft echt vooruitgang geboekt. Een deal over de €5,8 mrd aan coronasteun die Europa tot nu niet wilde overmaken, is in aantocht. Vorige week gonsde het in Brussel van de geruchten hierover. De Europese Commissie zou tevreden zijn over het door Boedapest aangescherpte beleid tegen corruptie.

Daarbij zou de regering van premier Viktor Orbán toezeggingen hebben gedaan die zorgen over de onafhankelijkheid van de Hongaarse rechterlijke macht wegnemen. De raad voor de rechtspraak, verantwoordelijk voor benoemingen, krijgt volgens een aanstaande wetswijziging een sterkere, onafhankelijkere positie.

Nu zijn die concessies over de corruptiebestrijding volgens critici van Viktor Orbán boterzacht, om niet te zeggen niks waard. Boedapest moet nog in actie komen om de rechterlijke onafhankelijkheid te versterken. Brussel hanteert maart 2023 als deadline.

Is het kat in het bakkie voor Orbán? Dat valt te bezien. De EU-lidstaten moeten eind dit jaar stemmen over het formeel blokkeren van Europese subsidies voor Hongarije à raison van €7,5 mrd, volgens het conditionaliteitsmechanisme waarmee de EU-landen die inbreken op de rechtsstaat Europese fondsen kan ontzeggen.

Het Duitse parlement gaf de Duitse regering donderdag de opdracht pas met steun voor Hongarije in te stemmen als de beloftes van Boedapest echt tastbaar effect hebben gehad.

Foto: ANP/Anadolu Agency

3. Rekenkamer kraakt steun voor kolenregio's

In de Europese begroting 2021-2027 is het respectabele bedrag van €19,3 mrd begroot voor steun aan regio's waar steen- en bruinkoolwinning nu nog belangrijk is, maar waar de productie de komende jaren fors zal afnemen. De EU wil in de strijd tegen opwarming van de aarde immers minder elektriciteit uit kolencentrales.

Dat doel zal banen kosten en regionale economieën een knauw geven. Vandaar die pot met geld. Nu bevatte de vorige begroting, die van 2014-2020, ook al €12,5 mrd voor hulp aan kolenregio's. Maar echt efficiënt was die steun niet. De impact van de Europese programma's is daarnaast moeilijk te bepalen, zo oordeelde de Europese Rekenkamer vorige week.

Geef uw mening We zijn erg benieuwd naar uw mening over deze nieuwsbrief. Vul onze korte enquête in en help ons om onze nieuwsbrieven te verbeteren. Onder de inzenders verloten we een rondleiding over de redactie van Het Financieele Dagblad.

De EU-instantie concludeert bijvoorbeeld dat niet goed is na te gaan of ontslagen mijnwerkers via Europese (her)scholingssteun aan een nieuwe baan kwamen. De afbouw van de steenkoolwinning leidde ook niet tot een grote toename van de geproduceerde hernieuwbare energie. En landen die zelf minder steenkool gingen produceren, zoals Duitsland en Polen, importeerden simpelweg meer steenkool.

Maar ja, er ligt dus nu weer €19,3 mrd aan steun voor kolenregio's te wachten in het zogeheten Just Transition Fund. Brussel heeft evenwel niet goed geanalyseerd wat de impact van de vorige steun was, luidt het scherpe oordeel van de rekenkamer. Daarbij kunnen steenkoolgebieden steun claimen, zonder dat dat leidt tot een werkelijke energietransitie.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van buitenlandse zaken en defensie spreken elkaar maandag en dinsdag. Hun belangrijkste gespreksonderwerpen zijn de oorlog in Oekraïne en migratie. Over dat laatste vliegen Frankrijk en Italië, maar ook landen in Midden-Europa, elkaar in de haren.

• Het Europees Parlement spreekt maandag over het Wereldkampioenschap Voetbal in Qatar, en de mensenrechten aldaar. Ook de Qatarese minister van arbeid neemt deel aan het gesprek. Zondag begint de bal te rollen (luister ter voorbereiding ook de voetbaleditie van de podcast Café Europa van Haagsch College, waarin sportschrijver Simon Kuper zijn licht laat schijnen over het WK).

• De G20 komt vanaf maandagbijeen in Indonesië. Daar is voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bij (premier Mark Rutte ook). Vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie is bij de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Volg FD-redacteur Orla McDonald voor berichtgeving over de top.

• De Europese Rekenkamer komt dinsdag met een rapport over publiek-private partnerschappen van de EU met het bedrijfsleven. Denk energie, denk transport, denk diginetwerken.

• Het Hof van Justitie van de EU komt woensdag met een arrest over wat een technische kwestie lijkt. Had de Europese Commissie het recht om iets te vinden van compensatie die energieconcern Vattenfall van Nederland kreeg voor het sluiten van de Hemwegcentrale in Amsterdam? Brussel keurde de deal goed, maar moest zich er niet mee bemoeien, vindt Den Haag.

• De EU-ministers van algemene zaken treffen elkaar vrijdag. Ze discussiëren onder meer over de prioriteiten van de Europese Commissie voor 2023 en de stand van zaken in de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk. Lees ook het verhaal van Joost Dobber, FD-correspondent te Londen.

Meer lezen (en luisteren)

Geste aan Barcelona De Spaanse minderheidsregering zint op aanpassing van het wetboek van strafrecht, en met name dan het begrip 'opruiing' waarvoor Catalaanse nationalisten zijn bestraft. De strafmaat zou dalen. Maar Carles Puigdemont, voormalig regiovoorzitter van Catalonië zou niet aan vervolging ontsnappen, zeggen juristen.

Zwart-wit Brusselse ambtenaren grappen wel eens dat ze hun werk goed hebben gedaan als echt niemand tevreden is. Dat is goed gelukt met het voorstel voor nieuwe auto-emissienormen. Lees hier wat de autobranche vindt, en hier de opinie van de milieubeweging.

Op bezoek De Italiaanse president Sergio Mattarella sprak vrijdag bij Studio Europa Maastricht, en ging ook in debat. Kijk hier de bijeenkomst terug.

En avant Vorwärts Maak eens haast met de kapitaalmarktunie, zo luidt de gezamenlijk oproep van Bundesbank-president Joachim Nagel en zijn collega François Villeroy de Galhau van de Banque de France in een opinieartikel.

Defensiedeal Opvallende manoeuvre in defensieland: de Duitse wapengigant Rheinmetall koopt een Spaanse munitiefabrikant. En lees hier hoe de Duitse regering de nieuwe wereld ziet.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.