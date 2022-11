Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de straaljagerdroom van Parijs, Berlijn en Madrid is toch geen nachtmerrie. En: Boedapest heeft ernstige geldnood.

Foto ANP/Alamy Limited

1. Europees gevechtsvliegtuig stijgt toch op

Toen Duitsland eerder dit jaar besloot Amerikaanse F35-straaljagers te kopen, lag dat met name Parijs zwaar op de maag. Hadden de Duitsers niet beloofd om samen met Frankrijk aan een nieuw gevechtsvliegtuig te werken? Franse media voorzagen spanningen tussen de partners.

Maar vrijdag was er toch goed nieuws voor de Franse luchtvaartindustrie (en die van Spanje en Duitsland). Duitsland, Frankrijk en Spanje maakten bekend dat ze een akkoord hadden bereikt over de nieuwe fase van de ontwikkeling van het Europese gevechtsvliegtuig FCAS (dat staat voor Future Combat Air System; formeel hoort bij het project ook de ontwikkeling van bijbehorende wapensystemen en nieuwe drones).

De Duitse minister van defensie Christine Lambrecht noemde het akkoord 'een grote stap voorwaarts en zeker in deze tijden een belangrijke demonstratie van de uitstekende Frans-Duits-Spaanse samenwerking'. De deal 'versterkt de Europese militaire capaciteit, en stelt belangrijke knowhow zeker, niet alleen voor onze industrie, maar voor de gehele Europese industrie', vond Lambrecht.

Het project kost in totaal meer dan €100 mrd, en verloopt tot nu toe moeizaam. Ook al voor het Duitse besluit om F35's te kopen, was er frictie tussen Parijs en Berlijn. Toen ging dat onder meer over de hoeveelheid werk die de luchtvaartconcerns Airbus en Dassault uit het project zouden halen. Airbus vond dat Dassault een te groot stuk van de taart had.

De derde speler in het consortium, het Spaanse luchtvaartconcern Indra, is tevreden met het feit dat er nu weer progressie is geboekt. Vorige maand riep Indra-baas Ignacio Mataix nog op tot een nieuwe impuls voor het FCAS-initiatief.

Spanje denkt volgend jaar een half miljard in het project te steken; Madrid heeft €2,5 mrd voor het project op de begroting staan. De eerste ontwikkelingsfase van FCAS zou tussen de €3,5 mrd en €3,8 mrd moeten kosten. Het nieuwe Europese gevechtsvliegtuig moet uiteindelijk rond 2040 de Franse Rafale en de Eurofighter vervangen.

Beeld: MKKP

2. Boedapest ziet het schip met geld binnenvaren...

Vorige week verwees Europamania naar de geruchten in Brussel dat Hongarije meer uitzicht heeft gekregen op Europese miljardensubsidies. Reden is de serie hervormingen die Boedapest onder druk van de Europese Commissie doorvoert.

Zaterdag liep de deadline af die Brussel aan Boedapest had gesteld om zeventien maatregelen door te voeren (dit zijn ze). Het gaat bijvoorbeeld over de Hongaarse aanbestedingswet, versterking van de vervolging van corruptie en het tegengaan van belangenconflicten binnen de overheid.

De Hongaarse minister van justitie Judit Varga zei vrijdag dat ze 'heel optimistisch' is over hoe het proces loopt. Boedapest houdt zich naar eigen zeggen aan de gestelde deadline. De Commissie moet nu beoordelen of de regering van premier Viktor Orbán het vereiste werk heeft gedaan.

Om welke bedragen gaat het eigenlijk? Enerzijds dreigt de Europese Commissie Hongarije €7,5 mrd aan cohesiefondsen te ontzeggen. Dit is een sanctie volgens het conditionaliteitsmechanisme dat de EU optuigde. Daarmee kan de Unie landen straffen die inbreken op de rechtsstaat. Op 18 december moeten de EU-lidstaten bepalen of ze Hongarije echt het bedrag gaan ontzeggen.

En dan is er ook nog €5,8 mrd aan coronasteun die Hongarije graag zou ontvangen. Brussel heeft het Hongaarse coronaherstelplan nog niet goedgekeurd, en wil dat pas doen als Boedapest heeft beloofd hervormingen door te voeren die de onafhankelijkheid van de Hongaarse rechterlijke macht bestendigen. Een besluit op de kwestie zou 30 november kunnen vallen.

De Hongaren zijn dus optimistisch over een deal. Maar een paar voorbehouden: de Commissie keurde op 1 juni het coronaherstelplan van Polen goed. Warschau ontving echter nog geen eurocent.

...terwijl economen de stormbal hijsen

Ondertussen zet premier Orbán de EU op andere dossiers onder druk. Hij zegt 'nee' tegen een Europees steunpakket van €18 mrd voor Oekraïne, dat de Europese Commissie met leningen wilde financieren. Eerder blokkeerde hij al een akkoord over een minimumwinstbelasting van 15%.

In eigen land kampt Orbán met tegenwind. Onderwijzend personeel voert al heel lang actie voor een betere beloning en hervormingen in het onderwijs. Eerder zette Boedapest alles op alles om de protesten te ontmoedigen, maar vrijdag vormden boze leraren een menselijke ketting van tien kilometer. Sommige schoolbesturen hebben onderwijzers ontslagen omdat ze demonstreren.

Ook hier speelt het conflict met Brussel een rol. De regering-Orbán zegt dat er pas geld is voor loonsverhoging als het Europese schip met geld binnenvaart. Ondertussen begon de satirische Partij van de Hond met de Twee Staarten een nep-billboardcampagne met een knipoog: geef ons het geld!

Maar de situatie is ernstig. Analisten van Oxford Economics waarschuwden vrijdag dat Hongarije zonder EU-fondsen 'een periode van macro-economische instabiliteit binnentreedt' met een impact die het land 'voor het laatst in 2008' meemaakte. De inflatie in Hongarije ligt nu op zo'n 20%, en er is geen teken dat de geldontwaarding afneemt. Een deal met Brussel is van cruciaal belang, aldus de economen.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van landbouw spreken elkaar maandag. Op de agenda hét hoofdpijndossier van bouwend en boerend Nederland: stikstof. Vrijdag komen de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema overigens met voorstellen en voorzetten over hetzelfde thema.

• De Europese Commissie presenteert dinsdag het Europees semester, oftewel haar voorstellen en suggesties voor het bijsturen van het economisch beleid van de EU-lidstaten.

• Volgens EU-regels moeten mensen in bedrijfsregisters de uiteindelijke begunstigde van een onderneming kunnen opzoeken. Dinsdag komt het Hof van Justitie van de EU na vragen van een rechter uit Luxemburg met een arrest over de reikwijdte van die inzage. In Nederland is de invoering van het zogeheten UBO-register overigens uitgesteld.

• Dinsdag is het zeventig jaar geleden dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) van start ging. Tijd voor een ceremonie bij het Europees Parlement in Straatsburg.

• Denktank EPC praat woensdag na over de klimaattop in Egypte. Ondertussen vrezen Franse windparkontwikkelaars politieke tegenwind.

• De EU-ministers van energie overleggen donderdag over maatregelen om beter greep te krijgen op de energieprijs: het prijsplafond. Lees ook dit artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De Spaanse minister van economische zaken Nadia Calviño en Eurocommissaris van financiële zaken Mairead McGuinness spreken donderdag in Madrid over financiële stabiliteit in Europa (hier live te volgen).

• De EU-ministers van binnenlandse zaken spreken vrijdag wederom over het M-woord (migratie).

Meer lezen (en luisteren)?

Bondgenoten De handel tussen de VS en Europa groeit, nu de Amerikanen minder uit China importeren, zo stelt de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal vast.

Bondgenoten II Vorige week ontplofte een raket in een Pools grensdorp. Duitsland biedt buurland Polen nu een Patriot-luchtafweersysteem aan.

Tussenschakel Turkije speelt een belangrijke bemiddelende rol in de oorlog in Oekraïne. Maar hoe stabiel is het land eigenlijk. Het gaat in 2023 naar de stembus, en dat gaat Ankara's buitenlands beleid zwaar beïnvloeden, stelt deze analyse.

Balkanspeak President Vucic van Servië en de Kosovaarse premier Kurti zijn maandag in Brussel voor overleg met EU-buitenlandchef Borrell. Lees dit stuk ter voorbereiding.

Sanctiestress Per Sinterklaas valt de aanvoer van Russische olie onder Europese sancties. Italië zoekt naar een manier om daar onderuit te komen, zodat de Lukoil-raffinaderij op Sicilië kan openblijven. Ondertussen helpt Frankrijk glasfabrikant Duralex de hoge energiekosten op te vangen.

Barrières China probeert chiptechologie te ontwikkelen, maar stuit op obstakels (lees dit en dit FD-verhaal). Denktank Bruegel analyseert het beleid van de Volksrepubliek.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.