Samenleving • 12:13 Omgaan met Forum is voor Den Haag een permanente gang naar de pijnbank Bas Knoop Han Dirk Hekking Het kabinet en gevestigde partijen negeren radicale uitspraken en complottheorieën van Forum voor Democratie (FvD) niet langer, maar veroordelen die nu stelselmatig. Maar achter die grote woorden schuilt ook onzekerheid. Werkt zo'n benadering eigenlijk wel? 'De bescherming van onze democratie is heel erg reactief.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen