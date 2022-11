Milieu en klimaat • 07:13 EU probeert vastgelopen klimaattop te redden Orla McDonald De Europese Unie heeft vrijdagnacht voorgesteld om op de klimaattop een fonds voor klimaatschadevergoeding op te richten. De onderhandelingen zitten al dagen vast op dit punt.

