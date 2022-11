Buitenland • 16:29 Winterse oorlog in Oekraïne wordt slijtageslag Jean Dohmen De oorlog in Oekraïne gaat de winter in. Het wordt een slijtageslag, uitgevochten in ijskoude loopgraven. Rusland probeert tegelijkertijd met raketaanvallen het Oekraïense moreel te breken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen