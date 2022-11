Profiel • 16:53 Ilja Jasjin strijdt al zijn hele volwassen leven tegen Poetin Joost Bosman Ilja Jasjin hecht meer aan zijn zelfrespect dan aan zijn vrijheid. Daarom bleef de oppositiepoliticus in Rusland, hoe vaak hij ook in aanraking kwam met de politie. Jasjin, die de annexatie van de Krim in 2014 al een misdaad noemde, staat voor de rechter wegens belediging van het Russische leger.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen