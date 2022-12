Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een onwaarschijnlijke alliantie in de luchtvaart, protesten in Hongarije en zorgen in Tsjechië.

1. Milieubeweging omarmt Ierse CO₂-koning

Je zou kunnen zeggen dat als één Europeaan het klimaat een zware klap heeft toegebracht, het ceo Michael O'Leary van Ryanair is. De Ierse luchtvaartmaatschappij speelde een voorname rol bij de prijsrevolutie in de Europese luchtvaart, en de enorme groei van het luchtvaartverkeer. Wie heeft er niet van Ryanairs tientjesvluchten geprofiteerd?

Dus als de CO₂-distributeur O'Leary in Brussel aanschuift voor een gezamenlijke persconferentie met de CO₂-critici van milieuorganisatie Transport & Environment (T&E), is er iets bijzonders aan de hand. Vrijdag riepen ze samen het Europees Parlement op om het emissiehandelssysteem van de EU verder uit te rollen richting internationale vluchten.

Wat is er aan de hand: alleen voor intra-Europese vluchten moeten vervoerders nu rechten voor de uitstoot van broeikasgas (CO₂) benutten. De uitstoot van vluchten van buiten de EU naar de Unie en vanuit de Unie naar niet-EU-bestemmingen, vallen niet onder het systeem. Voor die emissies geldt het VN-systeem Corsia (lees hier hoe het werkt).

Volgens dit systeem moeten maatschappijen hun emissies tot 2035 met een bepaald percentage reduceren. Een meerderheid van de EU-lidstaten accepteert Corsia, maar de milieubeweging vindt het een wassen neus en ineffectief. Michael O'Leary, wiens maatschappij geen trans-Atlantische bestemmingen biedt, is dat met de milieubeschermers eens. Hij noemde het 'niet te verdedigen' als de buiten-Europese vluchten buiten het ETS vallen.

Zijn nieuwe milieuvrienden rekenden voor dat een familie van vier personen die van Parijs naar Athene vliegt, in 2030 zo'n €169 aan ETS-kosten zou betalen. Maar een zakelijke reiziger die in zijn eentje vier keer per jaar tussen Parijs en New York vliegt, zou onder het Corsia-regime maar €12 voor CO₂-emissies moeten betalen, terwijl hij twee keer zoveel broeikasgas uitstoot.

2. Geen uitzicht op akkoord in Hongaars lerarenprotest

Hongarije is al weken in de ban van straatprotesten van leraren. Zij eisen hogere lonen en een hervorming van het onderwijs. Tot nu beweegt de regering niet. Ze ontsloeg vorige week acht demonstrerende docenten van drie middelbare scholen in Boedapest. Maar de leraren blijven betogen, ook afgelopen weekeinde. Ze kregen zaterdag steun van duizenden leerlingen en ouders.

Het conflict tussen de overheid en de onderwijzers speelt al het hele jaar. Premier Viktor Orbán bepaalde in februari per decreet dat de leraren een minimumniveau van les geven moeten bieden, wat de mogelijkheid van staken volgens de onderwijsbonden sterk inperkt. De stakers moesten bijvoorbeeld opvang voor schoolkinderen regelen, terwijl de lessen voor klassen die eindexamen doen moesten doorgaan.

Saillant detail: het decreet kwam er nadat een rechter de regering in een rechtszaak over hoe dat minimumniveau eruit moet zien, in het ongelijk had gesteld. In januari was er al een landelijke onderwijsstaking.

De leraren gooiden het na het decreet over een andere boeg. Ze besloten geen officiële staking meer uit te roepen, maar stopten bij acties met lesgeven.

De Hongaarse regering beloofde in oktober dat de lonen (het gemiddelde salaris is nu €1275 per maand) fors omhooggaan. Demonstrerende leraren hebben erop gewezen dat ze van hun salaris niet meer kunnen rondkomen, gezien de inflatie van ruim 20% in oktober.

Voorwaarde voor de belofte van de regering is wel dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor het vrijgeven van Europese subsidies. Maar woensdag maakte het dagelijks bestuur van de EU juist bekend dat het voorlopig geen aanleiding ziet om EU-coronaherstelfondsen aan Hongarije te geven, terwijl het ook voorstelt om €7,5 mrd aan cohesiefondsen voor projecten in arme regio's op te schorten.

3. Dé biernatie van de EU blijft niets bespaard

Tsjechië consumeert mondiaal het meeste bier per hoofd van de bevolking. In 2020 ging het om 181,9 liter per Tsjech, die daarmee ver voorligt op de Nederlander (67,3 liter), en ook de Duitsers en Oostenrijkers ver achter zich laat.

Een land dat zulke actieve consumenten kent, heeft uiteraard ook ijverige producenten. Maar de biermakers in Tsjechië hebben betere tijden gekend. Eerst kregen ze al te maken met fors duurdere energie. De brouwers verhoogden daarom hun prijzen. Dat zal de consumptie drukken, vrezen ze.

En nu valt de Tsjechische oogst van hop — een essentieel ingrediënt — ook nog zwaar tegen. Vorig jaar noteerden boeren nog de beste oogst in 25 jaar tijd (8300 ton), in 2022 boekten ze het slechtste resultaat in tien jaar (4450 ton).

Het weer was de belangrijkste boosdoener. De hopplanten leden volgens landbouwinstituut Úkzúz onder de lange droogte in de hopregio's van Tsjechië (het noorden en noordwesten). De zuurgraad van de geoogste hop zou ook lager liggen dan gebruikelijk.

Tsjechië is na de VS en Duitsland de derde hopproducent van de wereld. Het exporteert 60% van zijn oogst.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU en de VS overleggen maandag over het omstreden Amerikaanse steunpakket IRA. Brussel dreigt de staatssteunregels te versoepelen als de VS Europese bedrijven oneerlijke concurrentie blijven aandoen.

• De ministers van financiën van de eurolanden komen maandag bijeen. Een dag later schuiven hun collega's zonder euro aan. Onder meer op de agenda: de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Na maandenlang gesteggel is er maar één kandidaat: de huidige voorzitter, Paschal Donohoe.

• Dinsdag ligt het het coronaherstelplan van Hongarije bij de EU-ministers van financiën op tafel. Ze hebben een zwaar beraad, want ze praten ook over het voorstel van de Europese Commissie om Hongarije te korten op EU-fondsen voor arme regio's, over een minimumtarief voor winstbelasting en een gezamenlijk steunpakket voor Oekraïne van €18 mrd.

• Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en de landen op de Westelijke Balkan treffen elkaar dinsdag in Tirana voor overleg over de oorlog in Oekraïne en migratie (kijk ook naar deze meeting van donderdag).

• Stel dat je negatief in het nieuws komt, maar Google weigert de nieuwsberichten daarover uit zijn zoeklijst te verwijderen? Het Hof van Justitie van de EU buigt zich dinsdag over deze vraag.

• Alweer dinsdag spreken de EU-ministers van economische zaken over Europese regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie.

• Iedereen wil weten hoe het verder moet met de oorlog in Oekraïne. Denktank EPC discussieert er woensdag over.

• Donderdag en vrijdag overleggen de EU-ministers van justitie en binnenlandse zaken. Hét thema van het beraad is de toetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië tot het Schengengebied. Bulgarije komt er niet in, wat betreft Den Haag. De Bulgaren zijn nu boos. Lees ook het artikel van FD-correspondent Ria Cats.

• Hoe scoort het Europese klimaatbeleid qua gender? Denktank CEPS gaat donderdag bij een debat op die vraag in.

Meer lezen (en luisteren)?

Oom Viktor De Europese Commissie wilde Hongarije €6,5 mrd aan EU-fondsen voor arme regio's ontzeggen, maar de EU-lidstaten morrelen aan dat voorstel. Lees deze analyse van Kim Lane Scheppele, John Morijn en Dan Kelemen over de gang van zaken. En deze J'accuse plus dit artikel over zakendoen in Hongarije.

Neerwaarts De steun in de EU voor wapenhulp aan Oekraïne neemt iets af, blijkt uit het reguliere Eupinions-onderzoek van de Bertelsmann Stiftung.

Cultuur Het Franse stokbrood behoort tot het werelderfgoed, heeft de Unesco bepaald. President Macron reageert opgetogen. Over Macron gesproken: zie hier hoe het staatshoofd de Fransen in zjin socialmediaspreekuur bijpraat over zijn energiebeleid.

De witte boosmaker Een reclamefilmpje van de Tiroler VVV viel verkeerd bij de Tiroler boeren. Want in het filmpje vraagt de demon Krampus, in Oostenrijk de metgezel van Sint Nicolaas, om havermelk in zijn latte macchiato. Schande, vinden de boeren. De VVV gaat het filmpje aanpassen.

De onderste steen Er moet een onderzoek komen naar de handel en wandel van Eurocommissaris van uitbreiding Olivér Várhelyi, meent de commissie buitenlandse zaken van het Europarlement. De Hongaar Várhelyi wekte al eerder irritatie vanwege zijn optreden in Bosnië (lees ook dit stuk).

Polen-Duitsland Een Berlijns veilinghuis veilde vrijdag een werk van Kandinsky. Maar dat is Pools bezit, zegt de regering in Warschau. En weer was er een Pools-Duits relletje geboren.

