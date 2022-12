Europa • 16:32 Het recht kreeg Polen en Hongarije niet op de knieën, de euro misschien wel Han Dirk Hekking Hongarije loopt als het zijn leven niet betert miljarden aan Europese subsidies mis. Polen dreigt hetzelfde te overkomen. Lang bewandelde de Europese Commissie de juridische weg om de ondermijning van de rechtsstaat in de twee lidstaten aan te pakken, nu grijpt Brussel naar het geldwapen. Dat komt hard aan.

