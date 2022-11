In memoriam • 16:26 Jiang Zemin effende de weg voor China's uitbundige economische groei Anouk Eigenraam De woensdag overleden oud-president Jiang Zemin (96) leidde China door meerdere crises. Als behendig politicus aarzelde hij niet om met harde hand in te grijpen bij onrust. Tegelijkertijd verstond hij de kunst het land voor de buitenwereld weer salonfähig te maken.

