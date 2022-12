06:00 Wat als in 2023 het klimaatdoel van 1,5 °C sneuvelt? Orla McDonald Het klimaatdoel van maximaal 1,5 °C opwarming raakt uit zicht nu de klimaattop in Egypte is mislukt. Op de top gingen zelfs stemmen op om het doel te schrappen, maar dat schaadt de leefbaarheid op de planeet, zeggen wetenschappers. Wat gebeurt er op de volgende klimaattop in Dubai? Wat als 2023 de geschiedenis ingaat als het jaar dat het klimaatdoel verdween?

