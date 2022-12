Energie • 13:32 Rusland ziet de Europese olieboycot met vertrouwen tegemoet Joost Bosman In Rusland wordt niet moeilijk gedaan over de boycot op ruwe aardolie die maandag ingaat. China en India willen graag de Europese vraag vervangen. En de Russen maken, ondanks de kortingen die die landen krijgen, nog altijd flinke winst.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen