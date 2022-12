Arbeidsmarkt • 15:47 D66-fractieleider waarschuwt: met migratierem gaat Nederland de brexit achterna Lien van der Leij Het migratiedebat in Nederland dreigt te ontsporen, waarschuwt Jan Paternotte. 'Afspraken over arbeidsquota en tewerkstellingsvergunningen is een pad dat je niet moet opgaan. Dat is de weg die de Britten hebben bewandeld.' We kunnen volgens de fractieleider van D66 beter kijken naar Duitsland, waar asielzoekers snel aan het werk mogen.

