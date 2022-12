Buitenland • 20:45 Biden en Macron maken afspraken over Inflation Reduction Act Barbara Noordermeer Een Taskforce Inflation Reduction Act moet de gemoederen tussen Amerika en Europa sussen. Dat is de uitkomst van het staatsbezoek van Emmanuel Macron aan Washington. De Franse president was kritisch op de subsidies voor de Amerikaanse industrie die onderdeel uitmaken van de wet.

