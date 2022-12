Interview • 00:30 Lilian Marijnissen: 'Mensen zijn niet afgehaakt, ze zijn afgehaakt gemáákt' Lien van der Leij Het verhaal van links komt niet goed over, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. Met een nieuw boek trekt zij het land in om de 'tot afgehaakten gemaakten' weer bij de politiek te betrekken. Een gesprek over falend vertrouwen, hyperkapitalisme en een land zonder aandelenbeurs. 'Het zijn juist de mensen die het minste hebben die de hardste klappen krijgen.'

