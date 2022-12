Profiel • 10:35 Nieuwkomer Dina Boluarte moet Peruanen tot bedaren brengen Marco Vlot Wie is Dina Boluarte? Media over de hele wereld, van de New York Times tot Al Jazeera, stelden die vraag toen zij vorige week plotseling president van Peru werd. De politieke carrière van voormalig advocaat Boluarte is pas vier jaar oud, en weinig opzienbarend. De eerste vrouwelijke president van Peru moet nu vooral de politieke onrust in haar land zien te bedwingen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen