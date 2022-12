Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: burenruzies in Zuidoost-Europa, plus: hoe houd je een staatshoofd effectief?

1. Opgeloste kwestie blijkt niet opgelost

'We hebben een akkoord!' EU-buitenlandchef Josep Borrell reageerde 23 november opgetogen toen hij meldde dat EU-kandidaat-lidstaat Servië en Kosovo een overeenkomst hadden bereikt in hun dispuut over... kentekens op auto's. Twee jaar lang steggelden Belgrado en Pristina over de kwestie, die gaat over de erkenning van nummerborden op auto's uit Kosovo, een land waarvan Servië het bestaan niet erkent, en dus ook de kentekenplaten niet. Als represaille dreigde Pristina houders van Servische nummerborden te gaan beboeten.

De EU en de VS probeerden de twee partijen tot een compromis te bewegen, bepaald geen sinecure. Het is voorbij, jubelde Borrell in november opgelucht.

Maar hij had te vroeg gejuicht. Het compromis tussen Belgrado en Pristina voorzag erin dat Pristina Serviërs niet vanwege hun kentekenplaten beboet, maar dat Servië ophoudt met het uitgeven van nieuwe nummerborden aan de Servische minderheid in Noord-Kosovo.

Al het optimisme in Brussel ten spijt viel de deal bij de laatste groep ronduit slecht. Honderden Servische agenten, burgemeesters en andere overheidsofficials zegden uit protest tegen het akkoord hun baan op. En afgelopen dagen laaide de onvrede verder op.

Een van de stenen des aanstoots is dat de Kosovaarse regering in Pristina eist dat de Serviërs kentekenplaten van vóór de oorlog in Kosovo (1998-1999) van hun wagens halen. Zaterdag vloog de vlam in de pan, toen de Kosovaarse politie een Servische ex-agent in Pristina oppakte omdat hij betrokken zou zijn geweest bij gewelddadige protesten tegen de deal.

De woede over zijn arrestatie leidde tot blokkades van wegen tussen Servië en Kosovo, het beschieten van de Kosovaarse politie, en geweld tegen de vredesmacht KFOR. De Servische president Aleksandar Vucic, die afgezien van Hongarije weinig vrienden heeft in de EU, riep een crisisberaad bijeen en suggereerde dat Servië het leger en de politie naar Kosovo zou kunnen sturen. De Kosovaarse premier Albin Kurti zei dat zijn land zich zal verdedigen.

Na zijn crisisberaad zei president Vucic dat Servië alles zal doen om te de-escaleren. Maar hij zei ook dat 'de Kosovaarse politie niets te zoeken heeft in het noorden van Kosovo, zeker mensen die tot de tanden zijn bewapend'. Maar buiten Servië geven veel mensen hem de schuld voor de crisis. De Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock zei in een verklaring dat Servië met 'recente retoriek' het vuur in Kosovo heeft opgepookt.

En Josep Borrell? Hij riep iedereen op de zaak niet verder te escaleren, en dat de EU aanvallen op de EU-missie in Kosovo niet zal tolereren.

2. Erdogan bedreigt de buren — opnieuw

'Zeg het woord “Tayfun”, en ze zijn bang', smaalde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag over zijn buren, de Grieken. Terecht, wat hem betreft. 'Ze zeggen dat de Tayfun Athene zal raken. Uiteraard, als ze niet rustig blijven.'

De Tayfun is een nieuwe korteafstandsraket die Turkije in oktober testte in de Zwarte Zee. Ankara stelt dat Griekenland zich niet aan internationale afspraken houdt door de Griekse eilanden voor de Turkse kust militair te versterken. 'Als je Amerikaanse wapens probeert te sturen naar de eilanden, dan blijft een land als Turkije niet op zijn handen zitten. Het moet iets doen', brieste de Turkse president. Wie dacht zijn anti-Griekse retoriek in september wel een hoogtepunt had bereikt (lees een eerdere editie van Europamania), komt nu dus bedrogen uit.

Griekenland noemt de Turkse beschuldiging onzin, en meent dat Erdogan al bezig is met het voeren van campagne voor de verkiezingen van 2023.

Ankara claimt dat de Tayfun doelen kan raken op maximaal 561 kilometer afstand. Athene ligt dus binnen het bereik van Tayfuns als die in de West-Turkse kustregio zijn gestationeerd. Als de raket eenmaal is afgeschoten, bereikt hij volgens Turkije in 456 seconden zijn doel.

3. Een derde termijn voor Emmanuel Macron?

Het is een bekend fenomeen: een politica of -us gaat stoppen, en daardoor neemt al voor het einde van de termijn haar of zijn positie bij het onderhandelen in kracht af. Onlangs weet Angela Merkel haar verminderde invloed op Vladimir Poetin ook aan dit fenomeen.

De Franse politicus Jean-Pierre Raffarin, premier in de periode 2002-2005, opperde vrijdag een oplossing voor het probleem van afnemende relevantie van zittende regerings- of staatshoofden. Gun de Franse president de mogelijkheid voor een derde termijn te gaan, zei hij.

Aan de extreme rechter- en linkerzijde van de Franse politiek kregen volksvertegenwoordigers toen ze Raffarins mening hoorden vast een enorme rolling. Emmanuel Macron is bij hen niet bepaald populair.

Maar Raffarin wees erop hoe het ging toen president Jacques Chirac in zijn tweede termijn zat. Iedereen wist dat hij zou stoppen, en al snel waren alle ogen gevestigd op de 'coming man' Nicolas Sarkozy. Daardoor kon Chirac ver voor hij het Elysée moest verlaten weinig meer voor elkaar krijgen, is Raffarins analyse.

Wil een Franse president voor een derde termijn gaan, dan is aanpassing van de grondwet nodig. En natuurlijk heb je een staatshoofd nodig dat wil, en die de kiezers zien zitten. Op dit moment heeft volgens opiniepeiler Elabe 35% van de Fransen vertrouwen in Emmanuel Macron. Zijn termijn eindigt in 2027. Elabe stelt verder dat de steun voor Edouard Philippe als opvolger van Macron het grootst is: 43% staat achter Macrons voormalige premier.

Waar moeten we deze week op letten?

• Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, overlegt maandag met de partijen in het Europees Parlement over het schandaal over vermeende omkoping van Europarlementariërs door Qatar. Deze week zal in het teken staan van een debat over aanscherping van de regels die de Europese volksvertegenwoordiging nu hanteert voor lobbyisten.

• De EU-ministers van buitenlandse zaken treffen elkaar maandag. Gesprekspunten zijn onder meer Rusland en Iran.

• De ambassadeurs van de EU-lidstaten spreken maandag over de situatie in Hongarije en het voorstel van de Europese Commissie om dat land te korten op Europese subsidies. Brussel houdt ondanks druk uit Berlijn vast aan haar eerdere inzet (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats). Hongarije duwde tegen door een steunpakket van €18 mrd voor Oekraïne te blokkeren maar raakte dat pressiemiddel zaterdag kwijt.

• De EU-ministers van economische zaken overleggen dinsdag bij een ingelast beraad over het tijdelijke marktmechanisme voor correctie van de gasmarkt, oftewel het prijsplafond. Twaalf lidstaten willen een lager plafond dan de €275 per megawattuur die de Europese Commissie voorstelt. EU-voorzitter Tsjechië kwam met €220 per megawattuur.

• Het Hof van Justitie van de EU krijgt donderdag een advies over de Super League, de exclusieve voetbalcompetitie die de voetbalbond Uefa dwarsboomde. Een Spaanse rechter vroeg het EU-hof om raad. Lees ook dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers terug. Ook op de rol: een advies over de onafhankelijkheid van rechters in Polen.

• De EU-regeringsleiders ontmoeten elkaar donderdag en vrijdag in Brussel. Dit is de agenda. De voorbereidende meeting is dinsdag.

Meer lezen (en luisteren)?

Orbán-duiding De ontwikkelingen rond Hongarije volgen elkaar in hoog tempo op. Luister toch nog even naar de recentste aflevering van Café Europa, de podcast van Haagsch College.

Toeslag Zakenjets moeten in België voor hun CO₂-emissies een heffing gaan betalen, vindt de regering. Nu vallen zakelijke vliegtuigen niet onder het Europese emissiehandelssysteem ETS.

Terreur De Duitse politie arresteerde vorige week tientallen 'Reichsbürger' op verdenking van het plannen van een machtsovername. Berlijn broedt nu op aanscherping van de wapenwet. Lees ook deze analyse.

Waterstofpijp Frankrijk en Spanje sloten vrijdag een akkoord over de aanleg van een leiding voor groene waterstof tussen Barcelona en Marseille, de 'H2Med'. Kosten: €2,5 mrd. Lees ook dit voorstel over hervorming van de Europese stroommarkt. En dit stuk over de EU-oliesancties. En er is ook een CO₂-stofzuiger in de maak!

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.