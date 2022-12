Buitenland • 12:13 Alsof het zerocovidbeleid in China nooit bestaan heeft: komt nu de grote golf? Anouk Eigenraam Kwam het door demonstraties tegen de strenge coronaregels of gaven de economische gevolgen van het Chinese zerocovidbeleid de doorslag? Bijna van de ene op de andere dag ging er een streep door de lockdown van een heel land. China lijkt niet klaar voor de coronatsunami die volgens sommige experts nu dreigt.

