13:29

Tijdig opstaan tegen Xi: durft de EU de Amerikanen te volgen?

China nadert het kruispunt van ambitie en wanhoop. En precies daar gebeuren de meeste rampen in de wereldpolitiek, waarschuwen de auteurs van drie boeken. Joe Biden heeft het volgens hen haarfijn in de gaten. Nu is de vraag of ook Europa de duivel in de ogen gaat kijken, of dat het volhardt in economisch opportunisme.