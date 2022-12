Profiel • 16:36 Eva Kaili, van nieuwslezer tot politica, en nu in een Brusselse cel Alex Ruitenbeek De Griekse Europarlementariër Eva Kaili is opgepakt op verdenking van omkoping door Qatar. Recent brak ze nog een lans voor het oliestaatje, gastland van het WK Voetbal.

