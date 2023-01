Reportage • 13:47 In 2023 valt het besluit wie de onderzeeboten mag bouwen Heiko Jessayan Het wordt een spannend jaar voor drie buitenlandse werven. Ze dingen naar de miljardenorder van Defensie voor de bouw van vier onderzeeboten. Zeeslagje met als troef de inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven.

