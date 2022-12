Podcast • 05:00 Dagkoers: Tekort aan asielplekken is buitenkansje voor vastgoedbazen Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) concurreren om opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Daarmee raakt de opvang van asielzoekers nog erger in de knel. Onderzoeksredacteur Sonny Motké zag hoe vastgoedeigenaren profiteren van de concurrentie. Politiek verslaggever Martine Wolzak blikt vooruit op de tweede termijn van het pensioendebat in de Tweede Kamer. Minister Carola Schouten moet niet alleen het pensioenplan verdedigen, maar zal ook bevraagd worden over het overtreden van de Haagse mores. Giorgia Meloni, de nieuwbakken premier van Italië, geeft contant geld een stimulans. Dat terwijl haar voorgangers juist digitale betalingen een impuls probeerden te geven. Critici vrezen dat de beslissing van Meloni de zwarte economie in de hand werkt. Verslaggever Europa Han Dirk Hekking praat je bij. Lees ook 'Bonus' voor Oekraïners verdringt asielzoekers in opvangcrisis Nieuw pensioenstelsel komt beter uit sommen DNB Meloni verzwakt aanpak zwarte economie Luister ook naar Dagkoers via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml