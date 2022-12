Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Hongaarse knieval inspireert Polen (niet), intraparlementair jennen vanwege Qatar en: Azerbeidzjan exporteert ook stroom.

1. Polen steggelt over concessies aan Brussel

Hongarije deed vorige week een knieval in zijn conflict met de Europese Commissie over de gebrekkige corruptiebestrijding in het land, en verzwakking van de onafhankelijkheid van de rechters. Premier Viktor Orbán gaf zijn verzet op tegen een minimumtarief voor de winstbelasting en een Europees steunpakket voor Oekräine. Daarmee hield hij (een beetje) uitzicht op ruim €13 mrd aan EU-cohesiefondsen en coronaherstelgeld (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats).

Nu heeft Brussel een vergelijkbaar conflict met Polen. Dat land staat in de beklaagdenbank wegens vervolging van rechters die zich verzetten tegen inperking van de rechterlijke macht door de staat. Warschau zette via president Andrzej Duda al eerder een draai in, om hoop te houden op €36 mrd aan subsidies en leningen via het Europese coronaherstelprogramma Next Generation EU.

Alleen schieten de concessies die Warschau deed volgens Brussel te kort. Weliswaar hief de regering op aandringen van de Commissie de schorsing van sommige rechters op, maar dat gebeurde maar ten dele. Verder sloot Polen weliswaar een omstreden tuchtkamer van de hoge raad, die rechters vervolgde. Maar de instantie die ervoor in de plaats kwam, is net zo min onafhankelijk, klinkt het in Brussel.

Vorige week leek de Poolse regering een nieuw offensief te beginnen om te voldoen aan de EU-eisen. Parlementariërs van de grootste regeringspartij PiS stelden voor disciplinaire zaken tegen rechters voortaan onder te brengen bij de hoge raad voor bestuurszaken en weg te halen bij de net ingestelde kamer voor professionele verantwoordelijkheid.

Ook zou Polen expliciet vastleggen dat rechters die vonnissen van andere rechters ter discussie stellen, niet langer worden vervolgd. Dat is belangrijk omdat regeringskritische rechters de bevoegdheid van collega's niet accepteren, als die zijn benoemd sinds de regeringspartij PiS de controle kreeg over de raad voor de rechtspraak (KRS). Ze vinden die magistraten niet onafhankelijk.

President Duda ging de voorziene wetswijzigingen echter te ver. En dat geldt ook voor Jaroslaw Kaczynski, de leider van de PiS. Het is volgens hem niet zeker dat Polen met de concessies zou voldoen aan de Brusselse eisen. Daarbij zouden de wetswijzigingen 'extreem vernietigend' zijn voor het staatsapparaat en de rechterlijke macht.

Kortom: in Warschau beweegt nog even niets.

2. Wapenstilstand parlement over 'Qatar' duurt kort

Laten we hier nou 'geen partijpolitieke kwestie van maken', zei Manfred Weber, de leider van de christendemocratische EVP-fractie in het Europarlement, over de Qataraffaire. De corruptiezaak draait dan wel alleen rond parlementariërs van de sociaaldemocratische fractie, maar Weber wil er geen EVP-nummer van maken. 'Dit gaat om individuele leden.'

Dat was begin vorige week. Een paar dagen later was de kennelijke wapenstilstand voorbij. Toen de sociaaldemocratische fractie op donderdag een verklaring rondstuurde over meer transparantie, reageerde Webers woordvoerder Dirk Gotink tamelijk cynisch. 'Geen woord van reflectie', was zijn strenge oordeel.

Meer EVP'ers vonden dat de socialisten wel wat actiever de bezem door de fractie hadden kunnen halen. De S&D-fractie reageerde boos, maar iets later ook opgelucht. Want toen stond plotseling ook de EVP ongunstig in de schijnwerpers.

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) vraagt het parlement namelijk niet alleen om het opheffen van de immuniteit van de sociaaldemocratische hoofdverdachte in de Qataraffaire, de Griekse Eva Kaili. Het wil ook dat het tot vervolging komt van EVP'er Maria Spyraki, eveneens een Griekse politica.

Spyraki heeft niets te maken met de kwestie-Qatar. Zij wordt ervan verdacht verkeerd te hebben gehandeld met parlementaire vergoedingen.

Uiteraard is het laatste woord over 'Qatar' nog niet gezegd (lees ook dit stuk over de imagoschade voor de EU). Dat zou ook jammer zijn voor de Hongaarse premier Viktor Orbán, zijn medewerkers en geestverwanten zoals Marine Le Pen.

Na het nieuws over de corruptiezaak in het parlement, kreeg de Viktator een zware aanval van leedvermaak, die dagen voortduurde. Nu kon hij de jarenlange kritiek uit het Europarlement over corruptie in Hongarije vergelden.

'Dit is hoe de rechtsstaat eruitziet in Brussel', twitterde Orbán bijvoorbeeld bij een foto van het geld dat de Belgische politie in het Qataronderzoek in beslag nam. 'Tijd om het moeras droog te leggen', stelde zijn spreekbuis Zoltan Kovács, in jargon dat oorspronkelijk van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump kwam.

Afgezien van de vrolijkheid in Boedapest is de vraag welke lessen het parlement nu uit 'Qatar' moet trekken. Meer transparantie, meer regels? Regels zat, suggereerden sommigen: je moet ze alleen naleven.

3. Europese steun voor Kaspische stroom?

Vorig jaar importeerde de EU 8,2 miljard kubieke meter gas uit Azerbeidzjan, dit jaar is het 11,3 miljard. Maar behalve olie en gas blijkt het land aan de Kaspische Zee ook in staat om groene stroom te leveren. Zaterdag sloten Roemenië, Hongarije, Georgië en Azerbeidzjan daarom in Boekarest een akkoord voor de aanleg van een stroomkabel van bijna 1200 kilometer over de bodem van de Zwarte Zee.

Ze deden dat in aanwezigheid van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De verbinding, met een capaciteit van 1000 megawatt, zou er einde 2029 kunnen liggen. Maar... de aanleg van de kabel kost volgens de regering van Georgië meer dan €2 mrd. En wie gaat dat betalen?

De Hongaarse minister van buitenlandse zaken Péter Szijjártó zei dat de EU €2,3 mrd voor het initiatief heeft geraamd. Commissievoorzitter Von der Leyen merkte in Boekarest op dat de EU inderdaad klaarstaat om het project te ondersteunen, maar dat ze uitziet naar een haalbaarheidsstudie over de onderzeese kabel. Dat onderzoek moet eind 2023 klaar zijn.

Von der Leyen zei dat de kabel ook stroom aan Moldavië moet kunnen leveren. De west- en oostkust van de Zwarte Zee 'zijn nog nooit zo dichtbij geweest', aldus de Commissievoorzitter.

Ook de Hongaarse premier Viktor Orbán was in Boekarest present om de deal te tekenen. Hij wees er onder meer op dat er naast de stroomkabel ook een datakabel voor snel internet komt.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-lidstaten overleggen maandag in Brussels over reductie van methaanemissies en over de Fit for 55-voorstellen voor groene transitie. En: om met FD-correspondent Mathijs Schiffers te spreken, 'het is crunch time' voor het prijsplafond voor gas.

• De algemene vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt maandag en dinsdag plaats in Genève. Vorige week ging Indonesië in beroep bij de WTO wegens een dispuut over de export van nikkel, terwijl China bij de WTO klaagde over de Amerikaanse restricties op de export van chiptechnologie naar China.

• Dinsdag zijn de EU-ministers van milieu bijeen. Ze spreken onder meer over natuurherstel.

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich donderdag uit over een heffing die Italië aan Airbnb heeft opgelegd. Nog een interessant arrest op dezelfde dag: kan je als burger schade claimen als de Franse staat de eisen voor luchtkwaliteit niet naleeft?

Meer lezen (en luisteren)?

Oral history Studio Europa Maastricht is begonnen met het verzamelen van opnames waarin ooggetuigen vertellen over de Europese integratie sinds 1970. Een bijzonder project, waarin onder anderen Onno Ruding, Theo Waigel en Nout Wellink terugblikken. En er komen dus meer opnames!

En retard De oplevering van de nieuwe kerncentrale van het Franse nutsbedrijf EDF in Normandië (Flamanville 3) loopt opnieuw vertraging op, nu een half jaar. Het project was ooit begroot op €3,3 mrd, maar inmiddels ligt dat bedrag op €13,2 mrd. De oplevering is twaalf jaar te laat.

Bromance Het gaat ondanks al die mensen die het tegendeel beweren hartstikke goed tussen de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz. Zegt Scholz.

Onheil in aantocht De regering van Slowakije viel vorige week. De coalitiepartijen staan op zwaar verlies in de peilingen. Een deel van de oppositie staat een Ruslandvriendelijker beleid voor. In buurland Hongarije zijn ze blij met de val van de regering-Heger.

Gebruiksaanwijzing Een bizar incident op het hoofdkwartier van de Poolse politie in Warschau. Politichef Jarosław Szymczyk kreeg bij een recent bezoek aan Oekraïne twee granaatwerpers cadeau. Ze zouden niet geladen zijn, maar eentje ging er op kantoor per ongeluk af. Szymczyk liep gehoorschade op.

