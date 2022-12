'Europa heeft geen strategische cultuur, want de VS deden altijd het vuile werk'

Bijblijven in de economische concurrentiestrijd met de VS en China kan alleen als Europa bereid is meer gemeenschappelijke schulden aan te gaan. Dat zegt Nathalie Tocci, prominent politiek strateeg uit Italië. Gesprek over hoe Europa moet opereren in de nieuwe wereldorde. 'Ons grootste probleem is dat we verbazingwekkend unaniem zijn in passiviteit.'